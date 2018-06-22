Уникальный спектакль «А зори здесь тихие» прошел в Черемушках

На большой сцене центра культуры и искусств «Меридиан» состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие». Главные роли в нем сыграли профессиональные актеры и учащиеся школ Юго-Западного округа, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

«Одну из ролей — рассказчика — исполнил депутат Мосгордумы Александр Семенников . Поставил же спектакль актер «Театра Луны» Михаил Клюшкин , который признался: проект для него фантастически интересный, а энергетика, которая исходит от юных актеров, — потрясающая. Месяц репетиций, творческие муки, искания, а результат — жаркие аплодисменты и благодарность со стороны ветеранов», — передает газета ЮЗАО.