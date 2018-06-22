Уникальный спектакль «А зори здесь тихие» прошел в Черемушках 

На большой сцене центра культуры и искусств «Меридиан» состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие». Главные роли в нем сыграли профессиональные актеры и учащиеся школ Юго-Западного округа, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
«Одну из ролей — рассказчика — исполнил депутат Мосгордумы Александр Семенников. Поставил же спектакль актер «Театра Луны» Михаил Клюшкин, который признался: проект для него фантастически интересный, а энергетика, которая исходит от юных актеров, — потрясающая. Месяц репетиций, творческие муки, искания, а результат — жаркие аплодисменты и благодарность со стороны ветеранов», — передает газета ЮЗАО.
Среди зрителей — председатель совета ветеранов ЮЗАО генерал-майор в отставке Владимир Шейкин. Владимир Васильевич отметил, что, пока есть такие ребята и девчонки, нам не надо опасаться за свою историю. Оценил постановку и депутат Госдумы от ЮЗАО Анатолий Выборный. «Мы вам благодарны за то, что над Россией уже 73 года мирное небо. Наша святая обязанность в том, чтобы память о Великой Победе была не только в наших сердцах, но и в сердцах тех, кто будет после нас», — обратился он к ветеранам.