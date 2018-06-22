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Георгий Полтавченко осмотрел будущий Детский театр танца Бориса Эйфмана
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Георгий Полтавченко осмотрел будущий Детский театр танца Бориса Эйфмана 

АСН-Инфо 14 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Губернатор Георгий Полтавченко ознакомился сегодня с ходом реконструкции здания на Введенской улице, где после расположатся Детский театр танца Бориса Эйфмана и школа для учеников Академии танца. Это здание находится рядом с Академией, и они составят единый образовательный комплекс.
Кроме театрального зала и учебных классов в здании предусмотрены технические помещения, склад декораций, административные кабинеты, рекреации, кафе, костюмерные, гримуборные, репетиционные залы.
Театральный зал рассчитан на 450 мест.
Проект нового здания подготовлен Архитектурным бюро «Студия 44». Строительство ведет ООО «ПСБ „Жилстрой“.
Завершение строительно-монтажных работ запланировано на декабрь 2018 года.
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