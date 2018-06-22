Спектакль театра «Вера» признан лучшим на международном фестивале

Нижегородский театр «Вера» принял участие в V международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам», который состоялся в городе Котлас. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Было представлено более 20 спектаклей театров из более чем 10 городов.

Театр «Вера» представил спектакли «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» и «Майя & К». Последний из них был признан лучшим. После спектакля зрители не опустили ни одного билетика в коробку с отрицательным смайликом.

Спектакль «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» отмечен дипломом «За синтез выразительных средств в спектакле драматического театра».