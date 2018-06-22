Ещё
Спектакль театра «Вера» признан лучшим на международном фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Спектакль театра «Вера» признан лучшим на международном фестивале 

Newsroom24 12 минут назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский театр «Вера» принял участие в V международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам», который состоялся в городе Котлас. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Было представлено более 20 спектаклей театров из более чем 10 городов.
Театр «Вера» представил спектакли «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» и «Майя & К». Последний из них был признан лучшим. После спектакля зрители не опустили ни одного билетика в коробку с отрицательным смайликом.
Спектакль «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» отмечен дипломом «За синтез выразительных средств в спектакле драматического театра».
Newsroom24: последние новости
Группа Pendulum выступит на Фестивале болельщиков 21 июня Театр «Вера» получит более 1 млн рублей на развитие творчества и техническое оборудование Фильм «Отцы и деды. Династия Демидовых» покажут нижегородцам в воскресном кинозале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актёры, которых время сильно изменило2
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Тест: Цой жив?17
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
02:55
Алова и Наумова затерроризировали тараканы
Кино
11:57
Актёры, которых время сильно изменило
Кино
05:13
Роли, созданные для единственного актёра
Кино
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение