Выходные в Нижнем Новгороде: с мотоциклами, собачками и народными инструментами

Пятница, 22 июня

Вечер хоровой музыки

Пятничным вечером можно отдохнуть душой, погрузившись в литургические песнопения Юрия Фалика — очень глубокое, содержательное и интересное произведение современной духовной музыки, которые исполнит камерный хор «Нижний Новгород», чувственная музыка, проникающая в самые дальние уголки души. Этот концерт — творческо-исполнительская работа очаровательной Анны Тинибековой, которая будет дирижировать хором. (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, д.40; большой зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Алые паруса

Театр «Вера» в своих новых стенах покажет спектакль о девочке, умеющей мечтать и любить.

Человек, не умеющий любить, достоин сожаления. У таких людей и большие рыбы не ловятся, и кораблики далеко не плавают, и корзина с углём никогда не зацветёт. «Благодаря Ассоль я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками» — говорит капитан Грэй — и в финале этого спектакля обязательно взметнутся алые паруса. (12+)

Где: театр «Вера» Мещерский бульвар, 10. Во сколько: 17:00. Цена: 450 руб.

Прощаться не будем

На экраны вышла новая военная драма об одной из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны — тех октябрьских днях 1941 года, когда немцы подходили к Калинину (Твери), рассчитывая обойти Москву с севера и ударить по незащищенному флангу. О том, что творилось в городе, где многие жители не подозревали о близости немцев, в то время как часть руководства уже сбежала. О мужестве и предательстве, о смелости и малодушии, а ещё о любви, которая не прекращается даже тогда, когда война стоит на пороге. Каждый из героев фильма решит для себя, бороться ли за обречённый город или бежать из него, и каждый из этих ответов не будет простым. (12+)

Где: Империя грёз Индиго, Империя грёз Небо, Синема Парк Седьмое небо, Романов Синема, Синема Парк Фантастика. Во сколько: по расписанию кинотеатров. Цена: от 150 руб.

Сусанин

22 июня 2018 года в день 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина покажет оперу Михаила Глинки «Иван Сусанин». С «Ивана Сусанина» началось мировое признание русской оперы. Замечательная музыка Михаила Глинки, народные герои, торжественный хор «Славься» в финале никого не оставили равнодушным. Премьера состоялась 9 декабря 1836 года в Мариинском театре и прошла с огромным успехом. На премьере присутствовал император Николай I. В знак своего чрезвычайного одобрения оперы он пожаловал Глинке бриллиантовый перстень.

В горьковском театре оперы и балета опера «Иван Сусанин» впервые была поставлена в 1940 году. А через год 22 июня труппа Горьковского театра была на гастролях в городе Иваново. Шёл дневной спектакль «Иван Сусанин». По окончании первого акта по радио прозвучало правительственное сообщение о нападении на Советский Союз гитлеровской Германии. Артисты доиграли спектакль… Вернувшись в Горький, труппа открыла сезон раньше обычного — 26 июля. И тут вновь прозвучал «Сусанин» как могучий призыв к сопротивлению врагу, призыв к борьбе за землю русскую, за Родину, за Отечество… (12+)

Где: Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59. Во сколько: 18:00. Цена: 100–550 руб.

Суббота, 23 июня

3 этап чемпионата RSBK 2018

На трассе «Нижегородское кольцо» пройдёт третий этап чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK. Уверенная борьба, сильнейшие пилоты и стремление победить — вот традиционный рецепт соревнований среди мотогонщиков RSB. Зрителей ждут зрелищные соревнования на супербайках, а также — для всех желающих — свободный доступ за кулисы мотогоночной жизни, фотосессии и автографы от топовых российских пилотов. (0+)

Где: Автомобильный спортивный комплекс «Нижегородское кольцо», на 37-м км автодороги Н. Новгород — Павлово. Во сколько: 14:00. Цена: вход свободный.

Гуди в традиции

23 июня в России празднуется день балалайки и всех народных инструментов. И по этому случаю приглашаем всех любителей погудеть, подудеть, поиграть и повеселиться на душевное музыкальное мероприятие в музей-заповедник «Щёлоковский хутор». В программе: открытие выставки «Сундук невесты», экологическая экскурсия, игровая программа для детей и взрослых. А также открытие выставки фотографий старинных музыкальных инструментов Нижегородского края и презентация музыкальных инструментов. И конечно же, концерт с участием исполнителей на традиционных музыкальных инструментах, фольклорных коллективов и мастеров народных инструментов, танцы, игры и хороводы. Для всех желающих будет действовать фотозона с музыкальными инструментами, мастер-классы по традиционной игрушке. (5+)

Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор», ул. Горбатовская, 41. Во сколько: 13:00. Цена: взрослый — 150 руб., льготный — 80 руб., школьный — 50 руб., дошкольники — бесплатный билет.

Вишнёвая метель

Любителям русской культуры можно в эти выходные отправиться в Бутурлино, где состоится седьмой Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Вишнёвая метель» памяти великой русской певицы Людмилы Зыкиной . На конкурсную программу приедут коллективы и исполнители из Московской, Рязанской, Пензенской, Брянской, Костромской, Свердловской, Оренбургской и других областей и республик России, городов и районов Нижегородской области.

Торжественное открытие конкурса «Вишневая метель» состоится в 11:00 в зрительном зале районного Дворца культуры р.п. Бутурлино. В 12:00 на центральной площади начнёт свою работу фестиваль мастер-классов «Мастерами славится земля нижегородская», поучаствовать в которых может любой желающий. В программе: детская поляна игр и забав «В сказочном царстве в чайном государстве», рисовальный флешмоб, аттракционы, конкурсы, выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, разнообразные фотозоны, экскурсионные программы. С 13:00 гостей гостей фестиваля ждёт праздник русского чая, где можно будет узнать секреты чайных церемоний разных стран и отведать блюда русской кухни и чайные напитки. Завершится праздник русской песни гала-концертом в зале Дворца культуры. (0+)

Где: Дворец культуры р.п. Бутурлино. Во сколько: 11:00. Цена: бесплатно.

Учения поисково-спасательной группы

Поисково-спасательная группа «Рысь» организует полевые учения для неравнодушных активистов, желающих присоединиться к важному делу, но не понимающих, с чего начать. Учения максимально приближены к реальности. В ходе мероприятия участники получат опыт в ориентировании, оказания доврачебной помощи, навыки пользования навигаторами, рациями. Участники ПСГ «Рысь» подробно расскажут о том, что такое поисково-спасательные работы, и почему так важны на поиске пропавших людей добровольцы. После обучения будет квест-соревнование — там каждый боец сможет применить полученные знания и узнать на своём опыте, как спасти заблудившегося человека. Подробности о мероприятии — здесь. (16+)

Где: лесополоса Сормовского р-на, схема проезда здесь. Во сколько: 9:00. Цена: бесплатно.

Музыкальное путешествие по странам и континентам

23 июня, напомним, День балалайки. И так примечательно, что Русский Народный оркестр приурочил к этому событию серию открытых концертов. Первый из них состоится в потрясающих интерьерах Усадьбы Рукавишниковых — не пропустите этот необыкновенный праздник души! В программе прозвучат оригинальные сочинения для народного оркестра, дирижировать будет народный артист России Виктор Кузнецов , а солировать — лауреаты международных конкурсов Михаил Соколов (баян), Константин Носырев (домра) и Виктор Поспелов (гобой). (6+)

Где: Музей Усадьба Рукавишниковых, Верхне-Волжская набережная, 7; Бальный зал. Во сколько: 17:00. Цена: вход свободный, обязательна бронь мест по тел. 8–908–733–92–11, 439–18–68.

Выставка современного искусства «Вертикаль.Urban»

Если хочется насладиться искусством, то предлагаем вам познакомиться с различными авторскими взглядами, художественными стилями — от классики до авангарда, и лишний раз задать себе непростые вопросы о смысле жизни и бытия на выставке современного искусства «Вертикаль.Urban», которая откроется 23 июня. Смелый, поистине революционный взгляд на вещи позволяет вовлечь ценителей искусства в мир художника и вдохновляет на поиск ответов и смыслов в каждой работе. Это действительно современно, необычно и нереально круто! (6+)

Где: Музейно-выставочный центр «Микула», 50 лет Победы ул., 25. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

НеТрамплин Party-2 Масштабная пляжная вечеринка пройдёт на набережной Гребного канала вас ждут 13 часов музыки! До заката будут играть «Мое Кунг-Фу Круче» (Rock), Cortel (Future R&B\ Neosoul), Casin (Avant-Pop), Q-Starz (Garage Rock/ Pop-Rock), Lipasona (Alt.Rock/ Pop-Punk) и Keltknot (Folk Rock). После заката можно будет услышать PlushFish (Москва) (Ska-Punk), Please Please Me (Владимир) (Fast Melodic Punk Rock), Exaloud (Alternative/ Rock), General Grievous (Sludge/ Experimental) и Июльские Дни (Post-Punk). А ночью для вас будут творить атмосферу DJ Sasha Chelsea и панк-рок караоке. А также на вечеринке вас ждут 2 бара и кухня, пляжный волейбол, купания в Волге и остальные летние радости. (18+)

Где: набережная Гребного Канала (между яхт-клубом Лето и Русскими банями). Во сколько: 16:00–5:00. Цена: 300 руб.

Воскресенье, 24 июня

Концерт Нижегородского русского народного оркестра

Ещё один открытый концерт даст НРНО прямо под открытым небом, в прекрасном живописном месте — в Нижегородском кремле. Погоду обещают прекрасную — обязательно приходите послушать лучшие хиты в исполнении исконно русских инструментов: «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь», «Танец с саблями» Арама Хачатуряна , польки Штрауса и многие другие. (0+)

Где: Нижегородский Кремль, у Вечного огня. Во сколько: 11:00. Цена: вход свободный, но на время ЧМ в Кремле введён особый пропускной режим — необходимо при себе иметь паспорт.

«Улыбайся лету»

23 и 24 июня в Сормовском парке пройдут детские выходные! В одном месте соберутся самые полезные и интересные мастер-классы: кузнечное дело, крио-кухня, роспись футболок и многое другое. Также вы сможете посетить ярмарку детских товаров ручной работы, фотозоны, выиграть билеты на аттракционы Сормовского парка, пригласительные в новый аквапарк «Карибы» или в зоопарк «Мадагаскар», и получить другие полезные и приятные подарки! (0+)

Где: площадка детских аттракционов в Сормовском парке. Во сколько: 12:00–18:00. Цена: вход свободный.

День кинолога-2018

В День кинолога в Автозаводском парке пройдёт замечательный праздник, где вас ждут показательные выступления спортсменов-кинологов в различных дисциплинах. Для детей запланирована особая программа: желающие поучаствуют в конкурсе рисунков на асфальте, а все ребята, пришедшие со своими четвероногими питомцами, смогут принять участие в соревнованиях «Я и моя собака». (0+)

Где: Автозаводский парк, ул. Прыгунова, 2; центральная сцена. Во сколько: 15.00. Цена: вход свободный.

Открытые соревнования по ездовому спорту

Ещё одно кинологическое мероприятие пройдёт в Автозаводском районе — Открытые районные соревнования по ездовому спорту: это один из отборочных туров перед Чемпионатом мира, который пройдёт в Польше. Взрослые и дети будут в одной упряжке вместе со своими собаками преодолевать дистанции: 3 километра 50 метров для всех взрослых групп участников с 14 лет и старше и 1 км для групп до 14 лет включительно (дисциплина кани-кросс). Также будут организованы детские старты, в которых примут участие дети младше 11 лет, и байк-джоринг — дисциплина, в которой принимают участие велосипедист с собакой. (0+)

Где: Стригинский бор, в 200 м. от лыжной базы «Стригино». Во сколько: 9:00. Цена: вход свободный.

Фестиваль «Летний дождь»

В Выксе пройдёт яркий праздник — ежегодный фестиваль, приуроченный ко Дню молодёжи. Традиционно, в нём примут участие популярные музыкальные коллективы. В этом году на празднике выступят нижегородская кавер-группа «ДжонниДепп», которая исполнит актуальные популярные мировые хиты и проверенные временем шедевры в новой авторской аранжировке, Ragged Jeans (Муром) — квартет, играющий рок-н-ролл, и динамичные владимирцы BOSPHORUS NIGHT, которые раскачают гостей фестиваля мелодичным хард-роком. (12+)

Где: г. Выкса, пл. Металлургов. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.