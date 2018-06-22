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Спектакль театра «Вера» признан лучшим на международном фестивале
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Спектакль театра «Вера» признан лучшим на международном фестивале 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Спектакль «Майя & К» детского театра «Вера» признана лучшим на V международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Международный театральный фестиваль завершился в городе Котлас. Было представлено более 20 спектаклей драматических и кукольных театров из Архангельска, Сыктывкара, Мурманска, Вологды, Воркуты Еревана и других городов. Нижегородский театр «Вера» представил спектакли «Майя & К» и «Бармалей-Бармалей-Бармалеище».
В состав жюри фестиваля вошли театровед Анна Константинова (Санкт-Петербург), народный артист РФ Виталий Стужев (Ярославль), главный редактор газеты «Бенефис» Ольга Истомина (Архангельск), доцент кафедры театроведения ЯГТИ Вячеслав Летин (Ярославль). Спектакли также оценивало и детско-юношеское жюри — ребята от шести до 16 лет.
В итоге лучшим спектаклем фестиваля стала реальная сказка «Майя & К», а «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» был отмечен дипломом «За синтез выразительных средств в спектакле драматического театра».
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