Спектакль театра «Вера» признан лучшим на международном фестивале

Спектакль «Майя & К» детского театра «Вера» признана лучшим на V международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Международный театральный фестиваль завершился в городе Котлас. Было представлено более 20 спектаклей драматических и кукольных театров из Архангельска, Сыктывкара, Мурманска, Вологды, Воркуты Еревана и других городов. Нижегородский театр «Вера» представил спектакли «Майя & К» и «Бармалей-Бармалей-Бармалеище».

В итоге лучшим спектаклем фестиваля стала реальная сказка «Майя & К», а «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» был отмечен дипломом «За синтез выразительных средств в спектакле драматического театра».