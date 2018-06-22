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Встреча с народным артистом Аристархом Ливановым состоялась в Новгиреево
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Встреча с народным артистом Аристархом Ливановым состоялась в Новгиреево 

Управа района Новогиреево 13 минут назад
Фото: Управа района Новогиреево
Творческий вечер артиста прошел в кинотеатре «Березка» для активных участников программы «Московское долголетие».
Встречу с любимым артистом для активных участников социального проекта «Московское долголетие» организовал Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево». Активные пенсионеры — жители нашего района получили возможность встретиться с народным артистом Российской Федерации Аристархом Ливановым. Встреча прошла в кинотеатре «Березка» 19 июня в 16.00 часов.
Мероприятие получилось интересным, и одновременно очень теплым и дружеским.
Аристарх Ливанов сыграл в кино и театре более восьмидесяти ролей, среди которых были неоднозначные и сильные образы представителей дворянской культуры дореволюционной России, офицеры Белой армии. Артист рассказал о своем творчестве, о забавных и увлекательных моментах на съемках, о работе в театре. Новогиреевские пенсионеры получили большое удовольствие от этой встречи.
Фото со страницы ТЦСО «Новогиреево» на фейсбук.
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