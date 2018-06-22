Встреча с народным артистом Аристархом Ливановым состоялась в Новгиреево

Творческий вечер артиста прошел в кинотеатре «Березка» для активных участников программы «Московское долголетие».

Встречу с любимым артистом для активных участников социального проекта «Московское долголетие» организовал Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево». Активные пенсионеры — жители нашего района получили возможность встретиться с народным артистом Российской Федерации Аристархом Ливановым . Встреча прошла в кинотеатре «Березка» 19 июня в 16.00 часов.

Мероприятие получилось интересным, и одновременно очень теплым и дружеским.

Аристарх Ливанов сыграл в кино и театре более восьмидесяти ролей, среди которых были неоднозначные и сильные образы представителей дворянской культуры дореволюционной России, офицеры Белой армии. Артист рассказал о своем творчестве, о забавных и увлекательных моментах на съемках, о работе в театре. Новогиреевские пенсионеры получили большое удовольствие от этой встречи.

Фото со страницы ТЦСО «Новогиреево» на фейсбук.