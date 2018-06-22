Владимир Урин: Пенсионный возраст для артистов не должен измениться

«Моя точка зрения, что эти нормы не могут меняться, — рассказал „РГ“ Владимир Урин . — Это не связано с общей продолжительностью жизни, а связано с физическими возможностями человека выполнять эту работу».

Стаж для исполняющих сольные партии артистов балета должен быть не менее 15 лет. Артистов кордебалета — не менее 20 лет, артисток-вокалисток — не менее 20 лет, а для артистов-вокалистов — не менее 25 лет, как и для музыкантов, играющих на духовых инструментах. Артисты хора, чтобы получить пенсию, должны отработать, как минимум 30 лет. А это означает, что в среднем балерина уходит на пенсию по достижению 38 лет.

"Сейчас, в связи с изменением пенсионного возраста, мы с тревогой следим за тем, чтобы не было изменений, — говорит Владимир Георгиевич. — Потому что надо понять, что, к сожалению, в этих профессиях это не связано с продолжительностью жизни. А связано с тем, что это те годы, которые позволяют человеку, в соответствии с его физиологией полноценно работать. После этого справляться с такими творческими задачами человеческому организму становится все сложнее. Это касается и артистов балета и вокалистов. Спустя годы голос тоже теряет многие свои качества. Поэтому и предусмотрено это право досрочного выхода на пенсию".