Спектакль «Бывшие сестры» поставили на сцене Лианозовского театра

В воскресенье, 17 июня, на малой сцене Лианозовского парка актеры театральной студии «Алаветнура» поставили спектакль по мотивам пьесы Андрея Васильева «Бывшие сестры». Об этом сообщили в пресс-службе парка.

— Родные сестры делят наследство: одной досталось все, другой ничего — так часто бывает. На одну природа поскупилась, другую оделила щедро — и такое не редкость. Где справедливость? Но поневоле на память приходит басня о стрекозе и муравье: ведь каждый имеет то, что хочет. И платит за это сполна, — рассказали о сюжете в пресс-службе.

После спектакля состоялась ретро-дискотека. Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (вт)