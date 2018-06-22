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Спектакль «Бывшие сестры» поставили на сцене Лианозовского театра
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Спектакль «Бывшие сестры» поставили на сцене Лианозовского театра 

Управа района Лианозово 7 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В воскресенье, 17 июня, на малой сцене Лианозовского парка актеры театральной студии «Алаветнура» поставили спектакль по мотивам пьесы Андрея Васильева «Бывшие сестры». Об этом сообщили в пресс-службе парка.
— Родные сестры делят наследство: одной досталось все, другой ничего — так часто бывает. На одну природа поскупилась, другую оделила щедро — и такое не редкость. Где справедливость? Но поневоле на память приходит басня о стрекозе и муравье: ведь каждый имеет то, что хочет. И платит за это сполна, — рассказали о сюжете в пресс-службе.
После спектакля состоялась ретро-дискотека. Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: ул. Угличская, д. 13. (вт)
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