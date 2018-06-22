Нижегородский спектакль стал лучшим на международном театральном фестивале

V международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам», которых проходил в Котласе Архангельской области, завершился для нижегородских участников большой победой. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, спектакль театра «Вера» признан лучшим по мнению детского жюри.

Театр «Вера» представлял наш город на международном фестивале с двумя спектаклями — «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» и «Майя & К». Последний единогласно стал лучшим: после просмотра постановки зрители не опустили ни одного отрицательного смайлика в специальную коробку для голосования. «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» тоже не остался без внимания жюри, и был удостоен диплома «За синтез выразительных средств в спектакле драматического театра».

Всего в фестивале участвовали драматические и кукольные театры из десяти городов России. На суд жюри было представлено более 20 спектаклей.

Ранее мы сообщали, что фильм нижегородского режиссера стал лучшим на международном кинофестивале.

Напомним, сезон благотворительных концертов открывается в Нижегородской филармонии.

Фото: пресс-службы администрации Нижнего Новгорода