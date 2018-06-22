Ещё
Нижегородский спектакль стал лучшим на международном театральном фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Нижегородский спектакль стал лучшим на международном театральном фестивале 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
V международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам», которых проходил в Котласе Архангельской области, завершился для нижегородских участников большой победой. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, спектакль театра «Вера» признан лучшим по мнению детского жюри.
Театр «Вера» представлял наш город на международном фестивале с двумя спектаклями — «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» и «Майя & К». Последний единогласно стал лучшим: после просмотра постановки зрители не опустили ни одного отрицательного смайлика в специальную коробку для голосования. «Бармалей-Бармалей-Бармалеище» тоже не остался без внимания жюри, и был удостоен диплома «За синтез выразительных средств в спектакле драматического театра».
Всего в фестивале участвовали драматические и кукольные театры из десяти городов России. На суд жюри было представлено более 20 спектаклей.
Ранее мы сообщали, что фильм нижегородского режиссера стал лучшим на международном кинофестивале.
Напомним, сезон благотворительных концертов открывается в Нижегородской филармонии.
Фото: пресс-службы администрации Нижнего Новгорода
В городе N: последние новости
Александр Кержаков и группа Pendulum приедут на Фестиваль болельщиков в Нижний Новгород Фотовыставка «Особенные дети» открылась в Нижнем Новгороде Фильм нижегородского режиссера стал лучшим на международном кинофестивале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актёры, которых время сильно изменило2
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Работа над лентами по «Звездным войнам» заморожена3
Видео
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:45
Недетские секреты «Улицы Сезам»
Кино С детьми
05:01
Что стало с персонажами мультфильмов
Кино С детьми
02:55
Алова и Наумова затерроризировали тараканы
Кино
11:57
Актёры, которых время сильно изменило
Кино
05:13
Роли, созданные для единственного актёра
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение