Яна Чурикова, Екатерина Стриженова и другие звезды на светском вечере 

9 июня на исторической сцене Большого театра состоялось празднование юбилея Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. Мероприятие было посвящено 280-летию со дня основания старейшей балетной школы России. Среди гостей были Владимир Познер с супругой, Леонид Рейман супругой Ольгой Рейман, Екатерина Стриженова, Яна Чурикова, Ксения Соловьева, Марию Федорову и многие другие.
Зрителей ждал вечер из трёх отделений. Первое отделение открыли студенты Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой с отрывками из балета «Пробуждение Флоры», «Наяда и Рыбак» и Танцы Дня и Ночи из оперы «Джоконда». Во втором отделении Академия приняла поздравления от студентов ведущих мировых балетных школ: Школы Королевского Датского Балета, Школы Балета Академии Ла Скала и других. В третьем на сцену вместе с нынешними выпускниками и студентами вышли выпускники академии прошлых лет: Светлана Захарова, Михаил Лобухин и Евгения Образцова.
Илзе Лиепа
Яна Чурикова
Екатерина Стриженова
Леонид Рейман с женой
Мария Федорова
Арина Кузьмина и Эдгар Шабанов
В завершение вечера гости отправились на закрытый коктейль в Бетховенский зал, чтобы поздравить Академию и лично Николая Цискаридзе с постановкой.
Парфюмерный Дом Mugler выступил одним из партнеров вечера и представил гостям ароматы из эксклюзивной коллекции Les Exceptions.