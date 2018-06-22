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Яна Чурикова, Екатерина Стриженова и другие звезды на светском вечере
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Яна Чурикова, Екатерина Стриженова и другие звезды на светском вечере 

Журнал ОК! 1 час назад
9 июня на исторической сцене Большого театра состоялось празднование юбилея Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. Мероприятие было посвящено 280-летию со дня основания старейшей балетной школы России. Среди гостей были Владимир Познер с супругой, Леонид Рейман супругой Ольгой Рейман, Екатерина Стриженова, Яна Чурикова, Ксения Соловьева, Марию Федорову и многие другие.
Зрителей ждал вечер из трёх отделений. Первое отделение открыли студенты Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой с отрывками из балета «Пробуждение Флоры», «Наяда и Рыбак» и Танцы Дня и Ночи из оперы «Джоконда». Во втором отделении Академия приняла поздравления от студентов ведущих мировых балетных школ: Школы Королевского Датского Балета, Школы Балета Академии Ла Скала и других. В третьем на сцену вместе с нынешними выпускниками и студентами вышли выпускники академии прошлых лет: Светлана Захарова, Михаил Лобухин и Евгения Образцова.
Илзе Лиепа
Яна Чурикова
Екатерина Стриженова
Игорь Чапурин
Леонид Рейман с женой
Мария Федорова
Николай Цискаридзе
Юрий Григорович
Арина Кузьмина и Эдгар Шабанов
Инна Гинкевич
В завершение вечера гости отправились на закрытый коктейль в Бетховенский зал, чтобы поздравить Академию и лично Николая Цискаридзе с постановкой.
Парфюмерный Дом Mugler выступил одним из партнеров вечера и представил гостям ароматы из эксклюзивной коллекции Les Exceptions.
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