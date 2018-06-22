Яна Чурикова, Екатерина Стриженова и другие звезды на светском вечере

Михаил Лобухин и Евгения Образцова. Зрителей ждал вечер из трёх отделений. Первое отделение открыли студенты Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой с отрывками из балета «Пробуждение Флоры», «Наяда и Рыбак» и Танцы Дня и Ночи из оперы «Джоконда». Во втором отделении Академия приняла поздравления от студентов ведущих мировых балетных школ: Школы Королевского Датского Балета, Школы Балета Академии Ла Скала и других. В третьем на сцену вместе с нынешними выпускниками и студентами вышли выпускники академии прошлых лет: Светлана Захарова

Илзе Лиепа

Яна Чурикова

Екатерина Стриженова

Леонид Рейман с женой

Мария Федорова

В завершение вечера гости отправились на закрытый коктейль в Бетховенский зал, чтобы поздравить Академию и лично Николая Цискаридзе с постановкой.

Парфюмерный Дом Mugler выступил одним из партнеров вечера и представил гостям ароматы из эксклюзивной коллекции Les Exceptions.