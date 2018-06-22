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XVI театральный сезон закроется в «Преображении» 30 июня
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XVI театральный сезон закроется в «Преображении» 30 июня 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Закрытие XVI театрального сезона состоится на сцене театра «Преображение» 30 июня, сообщает пресс-служба театра.
Финальным спектаклем года станет пластическая трагикомедия «Мечты с поправкою на жизнь».
Постановка рассказывает о жизни в небольшой карпатской деревушке. Главные герои трудятся в поле, отдыхают и, конечно же, влюбляются. Вот только жизнь всегда вносит коррективы в наши мечты.
Музыка: Горан Брегович. Автор идеи и постановщик: Алина Трашкова. В ролях: Сергей Ерёмин, Алина Трашкова, Дарья Демидова, Мария Попова, Ольга Коновалова, Алексей Пятаков, Станислав Фокин, Владимир Клапатюк.
Возрастное ограничение: 12+ Продолжительность спектакля 1 час.
Для следующего театрального сезона театр «Преображение» готовит премьеру — спектакль по мотивам повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый». Репетиции только что начались!
Главные герои повести, будучи изгнанными из социума, сталкиваются с непростым мироустройством, где положение в обществе определяется близостью к кормушке. Шестипалый и Затворник путешествуют от мира к миру, накапливая и обобщая знания и опыт, чтобы обрести самое главное — свободу.
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