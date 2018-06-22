XVI театральный сезон закроется в «Преображении» 30 июня

Закрытие XVI театрального сезона состоится на сцене театра «Преображение» 30 июня, сообщает пресс-служба театра.

Финальным спектаклем года станет пластическая трагикомедия «Мечты с поправкою на жизнь».

Постановка рассказывает о жизни в небольшой карпатской деревушке. Главные герои трудятся в поле, отдыхают и, конечно же, влюбляются. Вот только жизнь всегда вносит коррективы в наши мечты.

Возрастное ограничение: 12+ Продолжительность спектакля 1 час.

Для следующего театрального сезона театр «Преображение» готовит премьеру — спектакль по мотивам повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый». Репетиции только что начались!

Главные герои повести, будучи изгнанными из социума, сталкиваются с непростым мироустройством, где положение в обществе определяется близостью к кормушке. Шестипалый и Затворник путешествуют от мира к миру, накапливая и обобщая знания и опыт, чтобы обрести самое главное — свободу.