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Праздник «Сказка в гости к нам пришла» состоялся в детском саду на 4-й Новокузьминской
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Праздник «Сказка в гости к нам пришла» состоялся в детском саду на 4-й Новокузьминской 

Управа Рязанского района 43 минуты назад
Фото: Управа Рязанского района
Театрализованный праздник «Сказка в гости к нам пришла» прошел в дошкольном корпусе № 7 школы № 2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе.
Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— На спектакль пришли зрители из корпуса № 7 и корпуса № 9. Детьми-актерами были показаны фрагменты из любимых сказок. Зрители приветствовали актеров аплодисментами, а в конце все вместе исполнили танец маленьких утят, — отметил сотрудник администрации.
Добавим, что дошкольное отделение № 7 находится по адресу улица 4-я Новокузьминская, дом 8, корпус 1. (мю)
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