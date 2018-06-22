Праздник «Сказка в гости к нам пришла» состоялся в детском саду на 4-й Новокузьминской

Театрализованный праздник «Сказка в гости к нам пришла» прошел в дошкольном корпусе № 7 школы № 2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе.

Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— На спектакль пришли зрители из корпуса № 7 и корпуса № 9. Детьми-актерами были показаны фрагменты из любимых сказок. Зрители приветствовали актеров аплодисментами, а в конце все вместе исполнили танец маленьких утят, — отметил сотрудник администрации.

Добавим, что дошкольное отделение № 7 находится по адресу улица 4-я Новокузьминская, дом 8, корпус 1. (мю)