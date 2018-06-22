Студия исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» приглашает жителей района Старое Крюково на отчетный концерт

Вечер пройдет 29 июня в 19.00 в театральном зале КЦ «Зеленоград» в лучших традициях российских балов. Пары выйдут на сцену Культурного центра в нарядных элегантных костюмах XVIII века и исполнят танцы, которые традиционно исполняются на исторических балах: полонез, вальс, мазурка, венгерский бальный танец и другие.

Также в программе примут участие другие коллективы КЦ «Зеленоград». Балетная студия «Грация» исполнит вариации из известных балетов, а солисты вокально-оперной студии «Бельканто» споют лучшие российские романсы.

Вход свободный (12+).

Кроме этого обращаем внимание любителей танца из района Старое Крюково, что в настоящее время открыт набор в студию на новый 2018/2019 сезон. Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа. Стоимость абонемента — 3000 рублей в месяц. Записаться можно на сайте Культурного центра, или по телефонам: 8 (499) 734-31-71, 8 (903) 251-74-42.