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Студия исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» приглашает жителей района Старое Крюково на отчетный концерт
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Студия исторических бальных танцев «Зеленоградский бал» приглашает жителей района Старое Крюково на отчетный концерт 

Управа района Старое Крюково 29 минут назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Вечер пройдет 29 июня в 19.00 в театральном зале КЦ «Зеленоград» в лучших традициях российских балов. Пары выйдут на сцену Культурного центра в нарядных элегантных костюмах XVIII века и исполнят танцы, которые традиционно исполняются на исторических балах: полонез, вальс, мазурка, венгерский бальный танец и другие.
Также в программе примут участие другие коллективы КЦ «Зеленоград». Балетная студия «Грация» исполнит вариации из известных балетов, а солисты вокально-оперной студии «Бельканто» споют лучшие российские романсы.
Вход свободный (12+).
Кроме этого обращаем внимание любителей танца из района Старое Крюково, что в настоящее время открыт набор в студию на новый 2018/2019 сезон. Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа. Стоимость абонемента — 3000 рублей в месяц. Записаться можно на сайте Культурного центра, или по телефонам: 8 (499) 734-31-71, 8 (903) 251-74-42.
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