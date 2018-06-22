Интеллектуальные игры «КульТуры» прошли в центре «Северное Чертаново»

Участниками стали три команды. В каждой было от двух до шести участников. Игра состояла из шести туров: текстовые вопросы, музыкальный тур, о современном искусстве, телепередачи прошлых лет, блиц-опрос и визуальные вопросы. Участники должны были быстро реагировать и давать ответ в течение одной минуты.

— К игре присоединились три команды, которые между собой соревновались за ценные призы — билеты в театр, которые предоставили наши партнеры. Вопросы были очень разного уровня, и команды были разной возрастной группы. Победителями стали участники, которые регулярно играют в подобные игры уже полтора года, — рассказала нашему изданию режиссер МКЦ «Северное Чертаново» Наталия Якушева.

Накануне, 20 июня, в учреждении также прошел традиционный «ART-газон».

— Праздновали день рождения руководителя нашего коллектива — фольклорного театра «Круглый год» — Ирины Авакян. Играли в праздничные фольклорные игры, которые обычно были на праздновании именин. Делали открытки с детьми и провели спортивные эстафеты, — отметила Наталия Якушева.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/22/42093/