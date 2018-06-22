Премьера! «Жара»: новый формат поощрения звезд

Премия «Жара» — это новый формат награждения звезд за заслуги на отечественной эстраде. Победителей выбирали сами звезды шоу-бизнеса.

При помощи системы интерактивного голосования 100 популярных знаменитостей, среди которых были певцы, актеры театра и кино, продюсеры, телеведущие, голосовали за тех, кого считают лучшими.