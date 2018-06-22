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Премьера! «Жара»: новый формат поощрения звезд
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Премьера! «Жара»: новый формат поощрения звезд 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Премия «Жара» — это новый формат награждения звезд за заслуги на отечественной эстраде. Победителей выбирали сами звезды шоу-бизнеса.
При помощи системы интерактивного голосования 100 популярных знаменитостей, среди которых были певцы, актеры театра и кино, продюсеры, телеведущие, голосовали за тех, кого считают лучшими.
В большом концерте, посвященном вручению Национальной музыкальной премии «Жара», принимают участие Светлана Лобода, Эмин, Валерия, Григорий Лепс, Александр Панайотов, Вера Брежнева, Alekseev, Ани Лорак, Полина Гагарина, Artik & Asti, Нюша, «Время и Стекло», группа «А-студио», Валерий Меладзе, Настя Каменских и группа «Ленинград». А как все это было, увидите 1 июля в 23:00 на Первом канале.
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