Театральная школа Александра Калягина представит выпускные спектакли в Москве 

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международная летняя театральная школа для молодых профессиональных актеров России, стран ближнего и дальнего зарубежья под руководством председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народного артиста России Алекандра Калягина представляет выпускные спектакли в Москве, на сцене Театрального центра «На Страстном». Показ постановок, осуществленных в ходе обучения, начинается в воскресенье и продлится до 27 июня, вход на спектакли — свободный, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.
Собеседница агентства отметила, что Международная летняя театральная школа, не имеющая аналогов в мировой образовательной практике, проводится 12-й год подряд. В этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 30 стран мира, в числе которых Германия, Дания, Австрия, США, Великобритания, Гонконг, Тунис, Босния и Герцеговина, Словакия, Азербайджан, Армения и многие другие государства.
Программа обучения Летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. Обучение в Театральной школе СТД — бесплатное. Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ.
"В рамках единого образовательного процесса осуществлена постановка пяти разножанровых спектаклей, которые будут представлены публике, — рассказали в пресс— службе СТД. — Так, сегодня показ откроется драматическим спектаклем «Сон в летнюю ночь» (режиссер Петр Шерешевский), на 25 июня объявлен кукольный спектакль «Россыпи» (режиссер Евгений Ибрагимов), также 25 и 26 июня будет представлена динамическая инсталляция — эксперимент «Лаборатория языка» (режиссеры Полина Бахтина, Ян Калнберзин). Еще в афише на 26 июня значится комедия «Тот самый день» (режиссер Михаил Мокеев), а завершит показ 27 июня перформанс «1518» (режиссеры Иван Естегнеев, Евгений Кулагин)".
ХII Международная летняя театральная школа, открывшаяся 2 июня, продлится до 28 июня. «По окончании обучения выпускники получают диплом о повышении квалификации государственного образца», — сообщили в пресс-службе СТД.