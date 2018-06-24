Театральная школа Александра Калягина представит выпускные спектакли в Москве

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Международная летняя театральная школа для молодых профессиональных актеров России, стран ближнего и дальнего зарубежья под руководством председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народного артиста России Алекандра Калягина представляет выпускные спектакли в Москве, на сцене Театрального центра «На Страстном». Показ постановок, осуществленных в ходе обучения, начинается в воскресенье и продлится до 27 июня, вход на спектакли — свободный, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

Собеседница агентства отметила, что Международная летняя театральная школа, не имеющая аналогов в мировой образовательной практике, проводится 12-й год подряд. В этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 30 стран мира, в числе которых Германия, Дания, Австрия, США, Великобритания, Гонконг, Тунис, Босния и Герцеговина, Словакия, Азербайджан, Армения и многие другие государства.

Программа обучения Летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. Обучение в Театральной школе СТД — бесплатное. Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ

ХII Международная летняя театральная школа, открывшаяся 2 июня, продлится до 28 июня. «По окончании обучения выпускники получают диплом о повышении квалификации государственного образца», — сообщили в пресс-службе СТД.