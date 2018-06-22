Ещё
XII Международная летняя театральная школа Александра Калягина представит спектакли с участием своих выпускников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

XII Международная летняя театральная школа Александра Калягина представит спектакли с участием своих выпускников 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
3 недели с участниками проекта работали режиссеры:
Михаил Мокеев — режиссер, педагог Школы-Студии МХАТ, один из создателей театра «Мастерская Брусникина», арт-директор проектов Славы Полунина.
Петр Шерешевский — режиссер, номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска».
Евгений Ибрагимов — режиссер, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска».
Полина Бахтина — художник, сценограф, иллюстратор, куратор программы «Театральный дизайн» Британской высшей школы дизайна.
Ян Калнберзин — видео и медиа художник. Исследует возможности 3D-графики и занимается созданием видео для пластических перформансов интерактивных мультимедийных инсталляций.
Иван Естегнеев — танцор и хореограф, создатель школы и компании современного танца «Диалог Данс», организатор международного фестиваля современного танца «Диверсия», лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска».
Евгений Кулагин — танцор и хореограф, создатель школы и компании современного танца «Диалог Данс», организатор международного фестиваля современного танца «Диверсия», лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска».
Итогом работы стали нескольких разножанровых спектаклей: два драматических, кукольный, хореографический перформанс и театральный эксперимент.
24 июня, 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном» «Сон в летнюю ночь», драма, режиссер Петр Шерешевский Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД  25 июня, 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»
"Россыпи", кукольный спектакль, режиссер Евгений Ибрагимов Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД  25 и 26 июня, 19:00, «Боярские палаты» СТД РФ «Лаборатория языка», динамическая инсталляция — эксперимент, режиссеры: Полина Бахтина, Ян Калнберзин
Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД 26 июня, 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»
"Тот самый день", комедия, режиссер Михаил Мокеев Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД 27 июня, 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»
"1518", перфоманс/физический театр, режиссеры: Иван Естегнеев, Евгений Кулагин
Вход на спектакли — свободный! Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД  С 24 по 27 июня в Звенигороде, Костроме и Истре также пройдут показы данных выпускных спектаклей Международной летней театральной школы. С расписанием спектаклей можно ознакомиться на официальном сайте проекта http://new.schoolstd.ru/new/ По материалам пресс-службы Летней театральной школы СТД
Ревизор.ru: последние новости
Десятников и другие: музыка и балет на Платоновском фестивале В Барнауле пройдет фестиваль Роберта Рождественского "Приют комедиантов" покажет новосибирцам советскую классику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актёры, которых время сильно изменило2
Роковой курс: как гасли звезды
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Дружинина приступает к съемкам новых «Гардемаринов»1
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Видео
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:45
Недетские секреты «Улицы Сезам»
Кино С детьми
05:01
Что стало с персонажами мультфильмов
Кино С детьми
02:55
Алова и Наумова затерроризировали тараканы
Кино
11:57
Актёры, которых время сильно изменило
Кино
05:13
Роли, созданные для единственного актёра
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение