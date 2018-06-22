XII Международная летняя театральная школа Александра Калягина представит спектакли с участием своих выпускников

3 недели с участниками проекта работали режиссеры:

Михаил Мокеев — режиссер, педагог Школы-Студии МХАТ, один из создателей театра «Мастерская Брусникина», арт-директор проектов Славы Полунина.

Петр Шерешевский — режиссер, номинант Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Евгений Ибрагимов — режиссер, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Полина Бахтина — художник, сценограф, иллюстратор, куратор программы «Театральный дизайн» Британской высшей школы дизайна.

Ян Калнберзин — видео и медиа художник. Исследует возможности 3D-графики и занимается созданием видео для пластических перформансов интерактивных мультимедийных инсталляций.

Иван Естегнеев — танцор и хореограф, создатель школы и компании современного танца «Диалог Данс», организатор международного фестиваля современного танца «Диверсия», лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Евгений Кулагин — танцор и хореограф, создатель школы и компании современного танца «Диалог Данс», организатор международного фестиваля современного танца «Диверсия», лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Итогом работы стали нескольких разножанровых спектаклей: два драматических, кукольный, хореографический перформанс и театральный эксперимент.

24 июня, 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном» «Сон в летнюю ночь», драма, режиссер Петр Шерешевский Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД 25 июня, 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

"Россыпи", кукольный спектакль, режиссер Евгений Ибрагимов Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД 25 и 26 июня, 19:00, «Боярские палаты» СТД РФ «Лаборатория языка», динамическая инсталляция — эксперимент, режиссеры: Полина Бахтина, Ян Калнберзин

Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД 26 июня, 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

"Тот самый день", комедия, режиссер Михаил Мокеев Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД 27 июня, 19:00, Театральный центр СТД РФ «На Страстном»

"1518", перфоманс/физический театр, режиссеры: Иван Естегнеев, Евгений Кулагин

Вход на спектакли — свободный! Фото: пресс-служба Летней театральной школы СТД С 24 по 27 июня в Звенигороде, Костроме и Истре также пройдут показы данных выпускных спектаклей Международной летней театральной школы. С расписанием спектаклей можно ознакомиться на официальном сайте проекта http://new.schoolstd.ru/new/ По материалам пресс-службы Летней театральной школы СТД