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Молодым — везде дорога: День молодежи отметят в «Коломенском»
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Молодым — везде дорога: День молодежи отметят в «Коломенском» 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
«Коломенское»
День молодежи отметят в «Коломенском» в Казанском саду 23 июня.
Посетителям музея-заповедника предоставят на выбор для веселого времяпровождения несколько вариантов, а именно: танцевальные мастер-классы, концерты и спектакль «MechaniсuS» уличного театра «Чёрный квадрат». Кроме того, гости смогут услышать выступление коллектива ВИА «Арт Полис» и дивногородской певицы, участницы 5 сезона шоу «Голос», Сони Берии.
— Особое внимание стоит обратить на спектакль уличного театра: эксцентричный, с обилием цирковых элементов из акробатики и эквилибристики. Сюжет его представляет собой размышления о природе света, — поделилась с газетой «Нагатинский затон» сотрудница отдела музыкальных и праздничных мероприятий «Коломенского» Лидия Абашина.
Начало праздничного мероприятия: 19:00.
Вход свободный.
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