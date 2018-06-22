Молодым — везде дорога: День молодежи отметят в «Коломенском»

«Коломенское»

День молодежи отметят в «Коломенском» в Казанском саду 23 июня.

Посетителям музея-заповедника предоставят на выбор для веселого времяпровождения несколько вариантов, а именно: танцевальные мастер-классы, концерты и спектакль «MechaniсuS» уличного театра «Чёрный квадрат». Кроме того, гости смогут услышать выступление коллектива ВИА «Арт Полис» и дивногородской певицы, участницы 5 сезона шоу «Голос», Сони Берии.

— Особое внимание стоит обратить на спектакль уличного театра: эксцентричный, с обилием цирковых элементов из акробатики и эквилибристики. Сюжет его представляет собой размышления о природе света, — поделилась с газетой «Нагатинский затон» сотрудница отдела музыкальных и праздничных мероприятий «Коломенского» Лидия Абашина.

Начало праздничного мероприятия: 19:00.

Вход свободный.