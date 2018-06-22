Ещё
Лариса Голубкина рассказала о разбитой мечте
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Лариса Голубкина рассказала о разбитой мечте 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Лариса Голубкина с самого детства мечтала о карьере певицы. Эту мысль ей внушила ее мама, которая одобрила ее поступление в музучилище.
Однако отец, который был военным летчиком, возражал против подобной профессии, и будущая звезда кино скрыла от него, что поступила по-своему. Когда же тайное стало явным, отец был в гневе. Пришлось ему сказать, что Лариса получит диплом учителя музыки и это его успокоило.
Когда Ларисе было 15 лет, она впервые оказалась в Большом театре на опере «Иоланта». Слушая магические звуки увертюры, она ожидала увидеть на сцене хрупкую диву. Однако вместо нее вышла женщина архитектурных пропорций и начала петь о страданиях юной девушки. Такое несоответствие формы и содержания надолго отбило у Голубкиной охоту посещать театр, и она продолжительное время ограничивалась одним лишь радио.
Лариса училась у выдающегося педагога Марии Петровны Максаковой на факультете музыкального театра в ГИТИСе. Та была очень привязана к своей ученице и отпустила ее на съемки «Гусарской баллады». Так она надеялась, что Голубкина станет более уверенной в себе, но этого не произошло.
Актриса решила, что ее певческие данные недостаточно хороши и ей пришлось навсегда расстаться с мыслью о карьере оперной певицы, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Труд».
Teleprogramma.pro: последние новости
Людмила Полякова так и не смогла обрести счастье в личной жизни Вдова продюсера «Комбинации» вышла замуж за друга Табакова Гоша Куценко дал прогноз на матч сборных России и Египта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актёры, которых время сильно изменило2
Роковой курс: как гасли звезды
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Видео
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:45
Недетские секреты «Улицы Сезам»
Кино С детьми
05:01
Что стало с персонажами мультфильмов
Кино С детьми
02:55
Алова и Наумова затерроризировали тараканы
Кино
11:57
Актёры, которых время сильно изменило
Кино
05:13
Роли, созданные для единственного актёра
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение