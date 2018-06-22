Лариса Голубкина рассказала о разбитой мечте

Лариса Голубкина с самого детства мечтала о карьере певицы. Эту мысль ей внушила ее мама, которая одобрила ее поступление в музучилище.

Однако отец, который был военным летчиком, возражал против подобной профессии, и будущая звезда кино скрыла от него, что поступила по-своему. Когда же тайное стало явным, отец был в гневе. Пришлось ему сказать, что Лариса получит диплом учителя музыки и это его успокоило.

Когда Ларисе было 15 лет, она впервые оказалась в Большом театре на опере «Иоланта». Слушая магические звуки увертюры, она ожидала увидеть на сцене хрупкую диву. Однако вместо нее вышла женщина архитектурных пропорций и начала петь о страданиях юной девушки. Такое несоответствие формы и содержания надолго отбило у Голубкиной охоту посещать театр, и она продолжительное время ограничивалась одним лишь радио.

Лариса училась у выдающегося педагога Марии Петровны Максаковой на факультете музыкального театра в ГИТИСе. Та была очень привязана к своей ученице и отпустила ее на съемки «Гусарской баллады». Так она надеялась, что Голубкина станет более уверенной в себе, но этого не произошло.

Актриса решила, что ее певческие данные недостаточно хороши и ей пришлось навсегда расстаться с мыслью о карьере оперной певицы, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Труд».