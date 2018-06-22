Сразу два фестиваля прошли в музее-заповеднике «Коломенское»

День России в музее-заповеднике «Коломенское» отпраздновали с размахом. Сразу два фестиваля прошли здесь в середине июня.

Несмотря на дождь при начале и окончании фестиваля, основная часть празднования проходила при хорошей погоде.

Весь день гости посещали «Ярмарку мастеров», там проводились мастер-классы по русским народным промыслам. Закончился фестиваль хороводной программой творческого объединения «Хорошо-да-Ладно» и представлением фолк-ватаги «Соловьи-разбойники». На фестивале «Россия» выступили самые известные музыкальные коллективы: государственный духовой оркестр «Россия», московский государственный историко-этнографический театр, московский камерный оркестр «Musica Viva». Завершился фестиваль гала-концертом арт-проекта «Тенора XXI века».