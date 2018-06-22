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Театральный сезон завершился в сокольнической школе №1752
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Театральный сезон завершился в сокольнической школе №1752 

Управа района Сокольники 37 минут назад
Школьный театр «Эльф» представил вниманию зрителей новый спектакль.
Очередная премьера состоялась на сцене школьного театра. В спектакле «Приключения Незнайки» приняли участие актеры, которые только начали постигать основы театрального искусства. Дети за время подготовки представления многому научились. Теперь они умеют громко и четко произносить свою роль, импровизировать, двигаться и уверенно вести себя на сцене.
В пресс-службе школы №1752 «Сокольники» отметили, что в следующем учебном году ребята продолжат свою театральную деятельность, и снова будут радовать зрителей новыми и интересными спектаклями.
Добавим, что школа №1752 полна талантливых детей. Так, на базе образовательного учреждения также действует ансамбль барабанщиц. В апреле коллектив принял участие в фестивале «Весна в Сокольниках», где занял почетное второе место. Девочки выступили в «Сокольниках», ВЧ ВДВ, молодежном центре. Ансамбль стал гордостью не только школы, но и всего нашего района.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.
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