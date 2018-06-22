«Букводом» приглашает жителей столицы на креативное представление

Театр Слово «МЫ» представить «слепую» читку пьесы «Зыбкое счастье мое». Мероприятие посвящено памятной дате начала Великой Отечественной войны.

Актеры Театра Слово «МЫ» придумали необычные читки, во время которых у зрителей завязаны глаза, и они воспринимают происходящее, полагаясь только на свой слух. «Зыбкое счастье мое» — это пьеса-вербатим по мотивам документальных материалов. Авторы — драматурги из Украины Д. и Я. Гуменные — представляют свое произведение как «сказку о любви и о войне». К участию приглашены все желающие, вход свободный.

По словам организаторов культурного мероприятия, главная героиня пьесы — ветеран, которая прошла войну медсестрой от Москвы до Кенигсберга. Подача пьесы в такой необычной форме лишает зрителей привычного визуального восприятия, зато дает возможность задействовать воображение и войти в контакт с собственным подсознанием.

Начало: 22 июня, 19:30.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация по почте: ФИО, контактный телефон и название мероприятия отправить на bookvodom@gmail.com.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».