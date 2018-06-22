Премьера спектакля «Алые паруса» состоится во Владивостоке 30 июня 

«Городу у моря посвящается».
Уже через неделю в Приморском краевом драматическом театре молодежи состоится долгожданная премьера спектакля «Алые паруса», который будет показан для «золотых» медалистов Приморского края.
Показ состоится при поддержке АНО «Центр содействия развитию молодёжи Приморского края» в рамках проведения праздника для «золотых» медалистов Приморского края «Крылья Востока».
Ранее проводилась пресс-конференция, на которой представители театра рассказали журналистам о предстоящей премьере.
Приобрести билеты можно на официальном сайте Приморского краевого драматического театра молодежи. Начало в 15:30.
О спектакле
Что такое мечта? В нашем суровом мире суеты и прагматизма почти не осталось для неё места… А ведь именно мечта способна окрылить человека, а стремление к ней закаляет характер. Спектакль «Алые паруса» это своеобразный гимн мечте, всеобъемлющей любви и прощению.
Это история о девушке Ассоль, рано оставшейся без матери и подвергаемой насмешкам окружающих за «излишнюю мечтательность» и решившем воплотить её мечту в жизнь, юноше Грэе, капитане корабля. Ведь как писал Александр Грин «Чудеса делаются своими руками». И свершаться эти чудеса будут под алыми парусами!