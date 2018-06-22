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В Бабушкинском провели занятие театра теней
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В Бабушкинском провели занятие театра теней 

Управа района Бабушкинский 49 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В среду, 20 июня, в Культурном центре на Коминтерна состоялось сразу два мастер-класса — «Театр теней» и открытая встреча с психологом в рамках проекта «Добрососедство».
«Ребята придумывали и показывали с помощью театра теней три сказки: «Теремок», «Новый дом для динозавра» и «Как улитка друзей искала». А перед этим они отлично поиграли в подвижные игры с Юлией Соколовой. В это время молодые мамы делились своими мыслями и переживаниями с психологом Ольгой Турчиной», — говорится в сообщении учреждения.
Отмечается, что встреча послужила всем участникам отличной эмоциональной разгрузкой. (вт)
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