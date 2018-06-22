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Фестиваль «Летние вечера в театре кукол. Листая классику»
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Фестиваль «Летние вечера в театре кукол. Листая классику» 

Vyatka-grad.ru 10 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
С 10 по 15 июля в этом году, как, впрочем, и прежде, Кировский театр кукол им. А. Н. Афанасьева решил завершить свой 83 театральный сезон ярким фестивалем «Летние вечера в театре кукол».
В рамках фестиваля будут показы спектакли Кировского театра кукол, поставленные по произведениям великих русских и зарубежных классиков:
10 июля в 18  “Холодное сердце” (В. Гауф)
Страшно-завораживающая сказка о бедном угольщике Петере Мунке.
Много он слышал странных легенд о том, как можно разбогатеть, заплатив за богатство сердцем. Ну да, может, и сердца не жаль в обмен на сытую веселую жизнь? Камень — вместо сердца! Как легко и спокойно жить, ничего не чувствуя, никому не сострадая!
Режиссер спектакля — Наталья Пахомова
Художник — Роман Вильчик
12 +
11 июля в 18  “Как один мужик двух генералов прокормил” (М. Салтыков-Щедрин)
Сказочное путешествие на необитаемый остров
Все мы любим путешествовать. А теперь только представьте, что вы путешествуете не только в пространстве, но и во времени. Скажете, что это невозможно? Отнюдь! В театре кукол — все может случиться!
Например, наше сказочное путешествие отправит вас в прошлое и оставит одних на необитаемом острове в компании с двумя легкомысленными генералами.
Режиссер спектакля — Ярослав Осколков
Художник — Евгения Жердель
6+
12 июля в 18  Эскизная постановка «Алиса в стране чудес» (Льюис Кэррол)
«Алиса во снах» (по одноименному произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в стране Чудес»)
Актеры театра кукол покажут нам Алису путешествующую по своим снам, Алису — девочку-подростока, которая не принимает себя, чувствует себя изгоем. А потому основной конфликт — не принятие себя, желание быть кем-то другим, кем-то, кто будет нравиться окружающим.
С помощью чудаковатых жителей Страны Чудес, Алиса завершает своё путешествие, найдя ответ для себя— я такая какая есть, и в этом моя ценность.
14 июля в 11  “Кентервильское привидение» (Оскар Уайльд)
Главная мысль спектакля в словах, сказанных Привидением Вирджинии и самой Вирджинией о Сэре Симоне: «В твоих силах помочь мне. Тебе легко отворить врата Смерти, ибо с тобой Любовь, а Любовь сильнее Жизни Смерти».
Режиссер — засл. артист РФ Юрий Евдокимов
Сценография, куклы, костюмы — Анна Кривошеева
6+
14 июля в 14  “Большая экскурсия”
В этот день зрители смогут увидеть и услышать:
самую интересную экскурсию по зданию театра и познакомиться с его арт-механикой, побывать в настоящем Музее кукол, узнать секреты и тайны большой и малой сцены, принять участие в мастер-классах по кукловождению и теневому театру от профессиональных актеров, примерить на себя театральные костюмы и маски и, конечно же, сфотографироваться в них на память, побывать в театральных мастерских и на сцене театра.
15 июля в 11  “Золотой ключик, или Приключения Буратино” (Алексей Толстой)
Действие спектакля начинается через несколько лет, после того как Буратино открыл золотым ключиком потайную дверцу и создал со своими друзьями новый театр кукол.
Карабас-Барабас был прощен и оставлен при театре. С ним подружился папа Карло. С диалога-воспоминания этих двух героев и начинается первая сцена сказки.
Режиссер — засл. артист РФ Юрий Евдокимов
Сценография, куклы, костюмы — Анна Кривошеева
6+
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