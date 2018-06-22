Фестиваль «Летние вечера в театре кукол. Листая классику»

С 10 по 15 июля в этом году, как, впрочем, и прежде, Кировский театр кукол им. А. Н. Афанасьева решил завершить свой 83 театральный сезон ярким фестивалем «Летние вечера в театре кукол».

В рамках фестиваля будут показы спектакли Кировского театра кукол, поставленные по произведениям великих русских и зарубежных классиков:

10 июля в 18 “Холодное сердце” (В. Гауф)

Страшно-завораживающая сказка о бедном угольщике Петере Мунке.

Много он слышал странных легенд о том, как можно разбогатеть, заплатив за богатство сердцем. Ну да, может, и сердца не жаль в обмен на сытую веселую жизнь? Камень — вместо сердца! Как легко и спокойно жить, ничего не чувствуя, никому не сострадая!

Художник — Роман Вильчик

12 +

11 июля в 18 “Как один мужик двух генералов прокормил” (М. Салтыков-Щедрин)

Сказочное путешествие на необитаемый остров

Все мы любим путешествовать. А теперь только представьте, что вы путешествуете не только в пространстве, но и во времени. Скажете, что это невозможно? Отнюдь! В театре кукол — все может случиться!

Например, наше сказочное путешествие отправит вас в прошлое и оставит одних на необитаемом острове в компании с двумя легкомысленными генералами.

Режиссер спектакля — Ярослав Осколков

Художник — Евгения Жердель

6+

12 июля в 18 Эскизная постановка «Алиса в стране чудес» (Льюис Кэррол)

«Алиса во снах» (по одноименному произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в стране Чудес»)

Актеры театра кукол покажут нам Алису путешествующую по своим снам, Алису — девочку-подростока, которая не принимает себя, чувствует себя изгоем. А потому основной конфликт — не принятие себя, желание быть кем-то другим, кем-то, кто будет нравиться окружающим.

С помощью чудаковатых жителей Страны Чудес, Алиса завершает своё путешествие, найдя ответ для себя— я такая какая есть, и в этом моя ценность.

Главная мысль спектакля в словах, сказанных Привидением Вирджинии и самой Вирджинией о Сэре Симоне: «В твоих силах помочь мне. Тебе легко отворить врата Смерти, ибо с тобой Любовь, а Любовь сильнее Жизни Смерти».

Сценография, куклы, костюмы — Анна Кривошеева

6+

14 июля в 14 “Большая экскурсия”

В этот день зрители смогут увидеть и услышать:

самую интересную экскурсию по зданию театра и познакомиться с его арт-механикой, побывать в настоящем Музее кукол, узнать секреты и тайны большой и малой сцены, принять участие в мастер-классах по кукловождению и теневому театру от профессиональных актеров, примерить на себя театральные костюмы и маски и, конечно же, сфотографироваться в них на память, побывать в театральных мастерских и на сцене театра.

15 июля в 11 “Золотой ключик, или Приключения Буратино” ( Алексей Толстой

Действие спектакля начинается через несколько лет, после того как Буратино открыл золотым ключиком потайную дверцу и создал со своими друзьями новый театр кукол.

Карабас-Барабас был прощен и оставлен при театре. С ним подружился папа Карло. С диалога-воспоминания этих двух героев и начинается первая сцена сказки.

Режиссер — засл. артист РФ Юрий Евдокимов

Сценография, куклы, костюмы — Анна Кривошеева

6+