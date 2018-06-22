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Сотрудник Мариинского театра на спор залез на козырек здания
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Сотрудник Мариинского театра на спор залез на козырек здания 

360tv.ru 1 час назад
Работник Мариинского театра упал с козырька здания. Об этом сообщило издание «Невские новости».
Электрик Сергей В. 40 лет доставлен в Александровскую больницу с многочисленными повреждениями. У мужчины черепно-мозговая травма, закрытая травма груди, перелом свода и основания черепа, закрытый перелом правой лучевой кости, ушиб грудной клетки, ушиб правого бедра.
Пострадавший объяснил сотрудникам полиции, что поспорил с другом на то, что сможет залезть на козырек, однако свалился с него. Сейчас мужчину определили на нейрохирургическое отделение.
В Махачкале произошла смертельная перестрелка. Двое мужчин спороли о вывозе мусора и когда аргументы подошли к концу, один из них схватил травматический пистолет. После чего начал стрелять в своих оппонентов. В результате один человек получил ранения не совместимы с жизнью.
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