Хабаровчан приглашают к участию в фестивале семейных театров

В Хабаровске начался приём заявок на участие в фестивале семейных любительских театров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Отметим, что это фестиваль всероссийский, и проводится он в четвертый раз. Организатором и координатором фестиваля в Хабаровском крае является Центр поддержки семьи и детства «Ника» при поддержке регионального министерства культуры.

— Выйти на сцену самодеятельным артистам предстоит осенью. Сейчас решаются организационные вопросы и ведется прием заявок. В качестве театральных артистов себя могут попробовать все члены семьи, без каких-либо возрастных ограничений. Могут участвовать даже 2-3 семьи. Нет ограничений и в темах, однако приоритет нынешнего фестиваля — семейная традиция, семейная история. Будет это сказка или рассказ — не важно, главное, чтобы спектакль уложился во временные рамки 7-10 минут, — говорит координатор фестиваля Наталья Суслова

По словам Натальи Сусловой, людям нравится этот фестиваль. В Хабаровском крае есть семейные самодеятельные театры, которые уже попробовали себя на сцене, и готовые повторить.

— Общее дело объединяет семью, делает ее крепче. Ведь дети и взрослые идут к одной цели. Подготовка к спектаклю: сценарий, костюмы, декорации… все это они придумывают сами. И не обязательно, чтобы артисты имели театральный опыт в студиях или кружках. если будет надо, мы поможем участникам методическим материалом, и с режиссером, для чего пригласим студентов института культуры, — объясняет Наталья Суслова.

Координатор подчеркивает, что с каждым годом количество желающих побывать на сцене всей семьей увеличивается. В прошлом году на фестиваль в Хабаровск приезжали театры из Приморья, ЕАО, Сахалина из многих районов Хабаровского края. После отборочного тура на сцену ДК «Русь» вышли 15 семей.

— В прошлом году дальневосточный регион представляла в Москве семья с Сахалина. Средства на поездку семи человек выделил губернатор Сахалинской области. Без этого поездка вряд ли бы состоялась. Наши артисты — люди невысокого достатка и для них такое путешествие всей семьей — слишком дорогое удовольствие. Надеемся, что в этом году представлять регион в Москве будет Хабаровский край, — продолжает Наталья Суслова.

Подавать заявки на участие в фестивале семейных самодеятельных театров можно по телефону 8 962 503 52 95, e-mail: natalia_suslova@mail.ru