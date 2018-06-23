Раиса Рязанова: «В артистки пошла, потому что влюбилась в Ромео»

Думала ли девчонка из простой рязанской семьи, что снимется в картине «Москва слезам не верит», за которую дадут «Оскара»? Да и не мечтала она об актерской профессии, пока случайно не увидела постановку «Ромео и Джульетта» в местном театре.

С ее энергетикой и жизнелюбием актрису замечали, отмечали, и всегда Его Величество Случай был с ней рядом. Но так ли все легко далось народной артистке России? Об этом Раиса Рязанова расскажет в ток-шоу «Мой герой» на канале « ТВ Центр » во вторник, 26 июня, в 13:40.

Ведущая программы Татьяна Устинова давно так не смеялась. С самого начала программы стало понятно, что Раиса Ивановна — человек-праздник, который может рассмешить до слез.

— Вы — Рязанова, родом из Рязани. Это настоящая ваша фамилия или псевдоним?

— Когда приехала поступать в ГИТИС, меня попросили представиться. Выдала: «Я — Рая Рязанова из Рязани, 20 лет». Меня комиссия спрашивает: «Родились там?». Говорю: «Нет. Мама, бабушка, дедушка рязанские, а я родилась на „камчатке“ североказахстанской железной дороги (на самом деле актриса родилась в городе Петропавловске Казахской ССР. — Прим. ред.). Маму туда со мной в животе занесло». Фамилия семейная, да и в то время псевдонимов не было.

— Раиса Ивановна, как вас угораздило учиться играть на баяне? С этого же началась ваша карьера?

— Моя мама из деревни, а кто первый парень там? Правильно, гармонист! И на свадьбах, и на пирушках он всегда сыт, пьян и нос в табаке. Я ходила в детстве в Дом пионеров в хор, и наш аккомпаниатор сказал, что может научить меня игре на баяне. Я пришла домой и ляпнула маме об этом. Она работала на стройке, значит, мне дорога туда же или на фабрику. И она вспомнила про «сыт, пьян и нос в табаке». Получала мама тогда 60 рублей, и баян стоил столько же. Где-то заняла денег и купила мне его. А с ним ходить так неудобно, он тяжеленный, это ужас какой-то! Научили меня играть какую-то примитивную полечку и еще более примитивный вальсок. И с этим набором я поехала поступать в музыкальное училище…

Как без окончания музыкальной школы Рязанова поступила в училище? Какую проверку устроили ей педагоги и были удивлены результатом? Через 4 года после окончания училища педагоги предложили Рязановой поступать в консерваторию. Но Раиса Ивановна придумала оправдания для них и мамы и вернулась в Рязань.

— Преподавала в музыкальной школе, а вечерами ходила в местный театр. Первый спектакль, на который попала, был «Ромео и Джульетта». И меня в финале вывели из зала. Когда герои умирали, я сидела в первом ряду и рыдала в голос, успокоить меня было невозможно. Меня выводят из зала, а я еще сильнее реву — ну как же они без меня будут помирать?!

После этого Рязанова стала ходить на этот спектакль постоянно, потому что влюбилась в Ромео. Актеры даже подшучивали над ней: «Ну вот, опять сейчас рыдать начнет!». А после спектакля она следила за Ромео, провожая его до дома.

— Он был ростом два метра, красавец! И как-то однажды по дороге домой свернул не туда. И я узнала, что у него есть девушка… Подумала: «Раз так, я поступлю в театральный институт, закончу его и распределюсь сюда. Буду играть Джульетту!».