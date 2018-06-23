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Театры из Челябинска, Москвы, Белгорода и Перми покажут свои спектакли сегодня вологжанам
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Театры из Челябинска, Москвы, Белгорода и Перми покажут свои спектакли сегодня вологжанам 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Сразу четыре постановки пройдут сегодня в рамках международного фестиваля «Голоса истории». Свои работы на суд зрителей презентуют театралы из Челябинска, Белгорода, Перми и Москвы.
Откроет театральный день спектакль нового художественного театра из Челябинска «К тебе, земля обетованная». Показ начнется в 14 часов в камерном драматическом театре.
В 17 часов в вологодском театре кукол покажут кукольную вариацию по роману Михаила Шишкина «Письмовник». Работу презентуют актеры московского детского камерного театра кукол.
На сцену вологодского драматического театра выйдут актеры белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. В Вологду они привезли спектакль по мотивам рассказов Захара Прилепина «Грех» и «Верочка» — «Приговоренный к счастью». Показ стартует в 18 часов.
Завершит театральный день шекспировский «Макбет» в исполнении актеров пермского театра «У моста». Показ пройдет в 23 часа под открытым небом в Консисторском дворике Вологодского кремля.
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