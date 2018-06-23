Медведев поздравил со 155-летием Ростовский академический театр драмы

МОСКВА, 23 июня. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил со 155-летием Ростовский академический театр драмы имени М. Горького. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Ростовский драматический театр — это театр с богатыми традициями, которые создавались замечательными режиссерами, художниками и актерами. За более чем полтора века он не раз менял свое название, но неизменной оставалась его популярность у жителей области. Сегодня на этих подмостках, как и прежде, царит особая творческая атмосфера, которая помогает ставить уникальные спектакли", — отметил премьер.

Медведев добавил, что каждый спектакль театрального коллектива отличается интересными режиссерскими решениями и вдохновенной игрой актеров.