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Почта России выпустит открытки с рисунками новосибирцев
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Почта России выпустит открытки с рисунками новосибирцев 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Почта России подвела итоги конкурса на лучший эскиз для открытки, посвящённой 125-летию Новосибирска.
«Открытка будет выпущена ограниченным тиражом для бесплатного распространения среди жителей и гостей Новосибирска. Для создания дизайна открытки конкурсная комиссия выбрала лучшие работы, их авторы — Елена Зорина и Наталья Павлушина», — пояснили в пресс-службе Сибирского филиала ФГУП Почты России.
Всего на конкурс предоставили более сотни работ. Самые популярными достопримечательностями на эскизах стали Бугринский мост, НОВАТ и часовня Николая Чудотворца.
На работах Елены Зориной можно увидеть театр «Красный факел», скульптуру «Зонт» на улице Богдана Хмельницкого и скульптуру «Сибирские просторы» на улице Максима Горького. Наталья Павлушина использовала для дизайна открыток герб Новосибирска, в котором поместились сибирская тайга, часовня святого Николая, здание театра кукол и купол оперного театра.
Зимой в Новосибирске начали продавать шоколадки под брендом Почта России — компания запустила новый вид товаров вместе с кондитерской фабрикой «Победа».
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