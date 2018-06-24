Ещё
Paul Oakenfold выступит 24 июня в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Paul Oakenfold выступит 24 июня в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Диджей Paul Oakenfold выступит 24 июня в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба министерства спорта Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, выступление состоится на площади Минина и Пожарского в рамках Фестиваля болельщиков FIFA.
В настоящее время на площадке Фестиваля ведется прямая трансляция матча чемпионата мира по футболу между командами Японии и Сенегала.
В 20:00 на Фестивале болельщиков начнется тематическая программа «Мелодии спорта и любви».
В 21:00 — начало трансляции матча ЧМ-2018 между сборными Польши и Колумбии.
В 23:00 — стартует музыкальная программа с участием диджеев Paul Oakenfold и Alexander Popov.
Напомним, что 24 июня на «Стадионе Нижний Новгород» сыграли сборные Англии и Панамы. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу англичан.
Newsroom24: последние новости
Группа Pendulum выступит на Фестивале болельщиков 21 июня XVI театральный сезон закроется в «Преображении» 30 июня Спектакль театра «Вера» признан лучшим на международном фестивале
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по строчке из песни11
Фильмы, которые запретили показывать в России
Актёры, которых время сильно изменило4
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью6
Роковой курс: как гасли звезды2
Видео
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
00:12
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу
ТВ Экономика
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:45
Недетские секреты «Улицы Сезам»
Кино С детьми
05:01
Что стало с персонажами мультфильмов
Кино С детьми
02:55
Алова и Наумова затерроризировали тараканы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение