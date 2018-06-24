Paul Oakenfold выступит 24 июня в Нижнем Новгороде

Диджей Paul Oakenfold выступит 24 июня в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба министерства спорта Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, выступление состоится на площади Минина и Пожарского в рамках Фестиваля болельщиков FIFA.

В настоящее время на площадке Фестиваля ведется прямая трансляция матча чемпионата мира по футболу между командами Японии и Сенегала.

В 20:00 на Фестивале болельщиков начнется тематическая программа «Мелодии спорта и любви».

В 21:00 — начало трансляции матча ЧМ-2018 между сборными Польши и Колумбии.

В 23:00 — стартует музыкальная программа с участием диджеев Paul Oakenfold и Alexander Popov.

Напомним, что 24 июня на «Стадионе Нижний Новгород» сыграли сборные Англии и Панамы. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу англичан.