Гастроли театра оперы и балета Республики Коми в Нижнем Новгороде 

Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Балет «Баядерка» Композитор — Людвиг Минкус Либретто Мариуса Петипа и Сергея Худекова Хореография Мариуса Петипа Балетмейстер-постановщик — Наталья Терентьева Местные телеканалы игнорировали гастроли театра — не появилось ни одного репортажа, не было и открывающей мероприятие пресс–конференции, поэтому Комиопере (как они звучат по адресу сайта) пришлось самостоятельно завоёвывать непростого нижегородского зрителя. Чем решили удивлять и покорять? Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Первый день гастролей стал настоящей проверкой на прочность. Их старт начался на ура! Они представили красивую сказку загадочной Индии, в которой повествуется о несчастной любви и конфликте чувств и доводов разума. В этих великолепных массовых сценах были заняты даже семилетние воспитанники Детской студии классического балета, созданной при Театре. Экзотика и колорит Востока артистам удалось атмосферно передать в танце. Около ста костюмов было в распоряжении актеров. Более двадцати артистов приняло участие в постановке. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми «Презентовали» нижегородцам свой театр ведущие солисты балетной труппы и исполнители главных партий: Наталья Супрун — Никия и Роман Миронов — Солор и Татьяна Бикмухаметова — Гамзатти. «Баядерка»— отличное начало и демонстрация возможностей крепкой команды. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Балет «Приключения Чиполлино» Композитор — Карэн Хачатурян Либретто Александра Полубенцева (по мотивам одноименной сказки Джанни Родари) Балетмейстер–постановщик — Александр Полубенцев (г. Санкт–Петербург) Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Во второй день гастролей театр представил утренний и вечерний спектакли — балет «Приключения Чиполлино». Здесь прозвучала злободневная тема социального неравенства, борьбы за права простого народа (овощей и фруктов) и их противостояния преступным представителям власти, однако сказка о событиях в Овощном городе, с узнаваемыми характерами персонажей, рассказана с гротеском и юмором, а эмоциональная яркая музыка помогла не лишать постановку атмосферы беззаботного детства. Пусть, технически балет этот оказался не сложен, и сценография здесь иллюстративно упрощена, юным зрителям постановка очень понравилась: «Спа-си-бо!», — скандировали они, как на стадионе, во время долгих аплодисментов. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Опера «Тоска» Композитор Джакомо Пуччини Либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по мотивам одноименной драмы Викторьена Сарду Режиссер-постановщик — Илья Можайский Режиссёрская концепция постановки стала ясна с первых же минут спектакля: В прологе на авансцене предстал зловещий Скарпиа, который подозрительно высматривал кого-то сквозь полупрозрачный занавес, напоминающий огромную паутину. Паук — шеф римской полиции заманит в сети взбалмошную певицу Тоску. А приманкой и жертвой станет художник Каварадосси, её возлюбленный. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Эффектная сценография усиливала нарастающий драматизм мрачностью европейской готики. Удачно были применены современные сценические эффекты. В верхней части сцены, визуально суженной декорациями, менялось проецируемое изображение. То это был лик Мадонны под сводом церкви, то в «окне» пылал огонь, как в аду пыточной. А в финале — мелькал ускользающий луч солнца и надежды, который сменило бездонное звёздное небо. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Главные партии исполнили приглашённые солисты: лауреаты международных конкурсов — Елена Аюшеева (г. Москва) и заслуженный артист республики Бурятия Чингис Аюшеев (Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича–Данченко), а также солист театра — лауреат российских и международных конкурсов Алексей Петров (Скарпиа). Спектакль, даже несмотря на некоторые шероховатости, оправдал замысел и порадовал сильными голосами артистов. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Детский мюзикл «Свистопляска в тридевятом царстве» Композитор — Егор Шашин Либретто — Евгений Муравьев Режиссер-постановщик — Евгений Недокушев Творчество композитора, выходца из Нижнего Новгорода, Егора Шашина уже знакомо нашей публике по мюзиклу «Кот в сапогах», представленному в местном ТЮЗе. А работы либреттиста Евгения Муравьёва — ещё и по мюзиклам «Леонардо» и «Казанова»театра «Комедiя». Вместе авторы много и плодотворно сотрудничают, создавая музыкальные спектакли по мотивам известных произведений. Здесь эту премьеру представили дважды в первой половине дня. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Сюжет спектакля «Свистопляска в тридевятом царстве „берет истоки из народной сказки „Пойди туда, не знаю куда“, но адаптируясь на самого маленького зрителя. Чтобы удержать внимание непоседливых малышей, диалоги и драматургия были сокращены до минимума — час сценического времени. Да и финал, где слабовольный Царь добровольно передаёт власть Андрею-стрельцу, кажется приторно недостоверным. Аннотация: „Без возрастных ограничений“— предполагает по закону, что никто из персонажей не должен пострадать. И тогда, над самим повествованием превалирует бодрая и ритмичная музыка, в стиле эстрадно-фольклорных площадных праздников, на которую дети реагируют, охотно и радостно хлопают ладошками ей в такт. Постановка произвела пёстрое впечатление, которое на местном сленге принято именовать „хохлома“. Это был единственный гастрольный спектакль, в котором музыка звучала в записи, а солисты пели в маленькие микрофоны. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Оперетта „Бабий бунт“ Композитор — Евгений Птичкин Либретто Кирилла Васильева и Михаила Пляцковского по мотивам „Донских рассказов“ Михаила Шолохова Режиссёр-постановщик — Илья Можайский Дирижер-постановщик — Азат Максутов Илья Можайский — главный режиссёр театра республики Коми, ранее поставил в Нижнем Новгороде два спектакля: оперу „Казаки“и мюзикл в водевильных тонах „Красавец — мужчина“. Посмотрев его интерпретацию „Тоски“, нижегородцы смогли познакомиться и с опереттой „Бабий бунт“. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Выросло уже несколько поколений молодых зрителей, не знакомых с классикой отечественного музыкального театра. Произведение композитора Евгения Птичкина — типичный образец наивных и добрых оперетт прошлого. Тем не менее, сюжет его созвучен нашему времени „харассмента“. Тема социального равноправия, конфликт внутрисемейный и исторический — всё это есть в незатейливой, но поучительной комедии о советских 20–х годах. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми В казачьей станице случилась беда — бабы взбунтовались и требуют уважения к себе — не желают больше подчиняться мужьям. Вековые ценности попраны. Женщины покинули станицу и, кажется, что казаки сами справятся с их „пустяшной“домашней работой. Но всё в итоге обернётся против них. Мат в три хода — бабы начинают и выигрывают! Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми В одной из самых смешных сцен, появляются ряженые в цыган мужчины. И по сочетанию цветов в костюмах, в реалиях настоящего времени, что казаки, что цыгане — смотрятся одинаково утрировано и карикатурно. И тех и других отличает буйство красок и блеск атласа. Не обошлось без неожиданностей: в качестве подарка от любимого, вместо галош (по тексту), молодая казачка получает роликовые коньки и, тут же надев их, танцует и поёт. Визуальные лубочные эффекты станичной пасторали — яркие цветочки, „бегающие“по потолку и стенам, использовались в утреннике „Свистопляска в тридевятом царстве“, но теперь неожиданно возникли в вечернем спектакле. Прошло более полувека, а постановки в стиле „Кубанских казаков“, по–прежнему, неизменно встречают восторженный приём у публики. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Оперетта „Цыганский барон“ Композитор — Иоганн Штраус Либретто Игнаца Шнитцера по мотивам новеллы „Саффи“Мора Йокаи, русский текст Василия Шкваркина Режиссёр-постановщик — Михаил Гусев Самая „взрослая“постановка — 1983 года завершала гастроли. И разница ощущалась в сравнении с премьерами, представленными в предыдущие дни. Фабула „Цыганского барона“едина, однако сюжет имеет различие в деталях. Порой постановщики слегка изменяют его, поэтому, каждый новый спектакль становится сюрпризом для публики. В данном случае за основу была взята советская пьеса Василия Шкваркина. Время действия в спектакле, как и в новелле „Саффи“Мора Йокаи — 18 век. Сюртуки, парики, шпаги соседствуют с нарочитой простотой провинциальной жизни. Впрочем, артисты порой использовали современную лексику, чтобы усилить комический эффект. Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Коми Молодой кутила — барон Баринкай (Андрей Ковалёв) в сопровождении прохвоста — слуги Стефана (Виталий Гудовский), пытается вернуть себе земли, брошенные 20 лет назад. Местный успешный свиновод Зупан (Алексей Петров) противостоит этому. Действо наполнено любовными коллизиями и многоугольниками взаимоотношений. Роль молодой цыганки исполнила Елена Аюшеева, уже знакомая зрителям по „Тоске“. Но здесь она предстает в совершенно ином образе легкомысленной роковой красотки. Мизансцены статичны, декорации практически не меняются. Режиссура минимальна. Это актёрский и композиторский спектакль, где динамика и красота музыкальной основы, помноженная на артистический талант, становятся главными. Наш добрый зритель искренне сопереживал героям и радовался их вновь обретенному семейному счастью. Однако поднятая в начале гастролей высокая планка классического искусства (балет и опера), смазала эффект финальной постановки. Искушенной публике на их фоне она показалась облегчённой и простоватой. Пожалуй, среди привезённых спектаклей, не хватило большой русской оперы, для полноты представления Театра оперы и балета Республики Коми. Очень порадовал оркестр и дирижерская работа. Общая беда многих театров, также нижегородского и Комиоперы, в том, что они вынуждены работать в зданиях, изначально для музыкальных постановок не предназначенных. Гости привезли с собой дорогое звуковое оборудование, чтобы выстроить баланс между оркестром и звучанием голоса со сцены. Нижегородские спектакли обходятся без этих приспособлений, потому наших солистов закаляют трудности, когда „яму“ещё нужно суметь перекричать. Сыктывкарским вокалистам, благодаря установленным микрофонам, не нужно было напрягать и усиливать звук самостоятельно. Немалое удивление вызвали и русские титры на „Тоске“— артисты пели на итальянском языке. Как оказалось, зритель в Нижнем Новгороде может и готов смотреть и такую версию. Хотелось бы повторных гастролей театра в наш город. Быть может, в следующий раз в залах будут аншлаги?