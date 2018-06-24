Ах Астахова и Полина Осетинская: выходные на воде 

29 июня и 30 июня, в пятницу и субботу, в 20:00 на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» пройдет творческий вечер молодой популярной поэтессы Ирины Астаховой (сценический псевдоним — Ах Астахова), а в воскресенье, 1 июля, в 20:00 — сольный концерт пианистки Полины Осетинской в рамках серии концертов «Неоклассики».
В свои программы Полина почти всегда включает сочинения композиторов конца XX — XXI века, часто сталкивая их с классикой. В этот раз прозвучат произведения Леонида Десятникова, Сергея Ахунова, Антона Батагова, Валентина Сильвестрова, Павла Карманова. Уникальность искусства Осетинской в том, что оно универсально. Ценители качества фортепианной игры найдут в нем пример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольных сочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром. На сегодняшний день в ее творческой биографии выступления с Токийским филармоническим оркестром, Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии, Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е. Ф. Светланова, оркестрами «Виртуозы Москвы», «Новая Россия», Европейской симфониэттой, Веймарской национальной оперы и др. Среди ее сценических партнеров — дирижеры Теодор Курентзис, Туган Сохиев, Александр Сладковский, Лоран Петижерар, Василий Синайский, Андрей Борейко, Герд Альбрехт, Ян-Паскаль Тортелье, Томас Зандерлинг. Ее игру публика слышала в самых престижных залах — Большом и Малом Московской консерватории и Петербургской филармонии, венском Мюзикверайн, концертном зале Мариинского театра, залах Варшавы, Сан-Франциско, Брюсселя, Японии и многих других. МЕСТО: «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». ДАТА: 1 июля, 20:00. СТОИМОСТЬ: от 700 до 2000 рублей. КАТЕГОРИЯ: 6+.
Широкая известность к Ирине Астаховой пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?». Дебютный сборник стихов «Мужская лирика/Женская лирика», вышедший в 2013 году, включает в себя стихи двух противоположностей, уживающихся в поэтессе: прямые и строгие, иногда резкие стихотворения, написанные от лица героя-сердцееда, и мягкие и нежные стихи, сохранившие переживания женской натуры. В 2015 году Астахова презентовала второй сборник стихов «Время сменить маршрут». Отличительная сторона нового витка творчества Ирины — это мощный заряд оптимизма и жизнеутверждающая лирика. В новой программе Ирина рассказывает о поиске и нахождении жизненного пути и делится секретами достижения состояния счастья. В 2017 году вышло дополненное переиздание сборника «Мужская лирика/Женская лирика», первый тираж которого был раскуплен в рекордные сроки. Своими смыслами, манерой исполнения Астахова покорила слушателей всех возрастов. Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях. Равнодушных к творчеству Астаховой нет. Зрители на выступлениях проговаривают выученные наизусть строчки всем залом. На данный момент Ирина активно гастролирует и дала более 250 концертов в 76 городах и 10 странах, которые посетили более 80 000 человек. Ах Астахова — один из самых востребованных современных поэтов в русскоязычном пространстве. МЕСТО: «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». ВРЕМЯ: 29 и 30 июня в 20:00. СТОИМОСТЬ: 1100–3500 рублей. КАТЕГОРИЯ: 12+.