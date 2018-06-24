Ах Астахова и Полина Осетинская: выходные на воде

29 июня и 30 июня, в пятницу и субботу, в 20:00 на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» пройдет творческий вечер молодой популярной поэтессы Ирины Астаховой (сценический псевдоним — Ах Астахова), а в воскресенье, 1 июля, в 20:00 — сольный концерт пианистки Полины Осетинской в рамках серии концертов «Неоклассики».

Широкая известность к Ирине Астаховой пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?». Дебютный сборник стихов «Мужская лирика/Женская лирика», вышедший в 2013 году, включает в себя стихи двух противоположностей, уживающихся в поэтессе: прямые и строгие, иногда резкие стихотворения, написанные от лица героя-сердцееда, и мягкие и нежные стихи, сохранившие переживания женской натуры. В 2015 году Астахова презентовала второй сборник стихов «Время сменить маршрут». Отличительная сторона нового витка творчества Ирины — это мощный заряд оптимизма и жизнеутверждающая лирика. В новой программе Ирина рассказывает о поиске и нахождении жизненного пути и делится секретами достижения состояния счастья. В 2017 году вышло дополненное переиздание сборника «Мужская лирика/Женская лирика», первый тираж которого был раскуплен в рекордные сроки. Своими смыслами, манерой исполнения Астахова покорила слушателей всех возрастов. Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях. Равнодушных к творчеству Астаховой нет. Зрители на выступлениях проговаривают выученные наизусть строчки всем залом. На данный момент Ирина активно гастролирует и дала более 250 концертов в 76 городах и 10 странах, которые посетили более 80 000 человек. Ах Астахова — один из самых востребованных современных поэтов в русскоязычном пространстве. МЕСТО: «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». ВРЕМЯ: 29 и 30 июня в 20:00. СТОИМОСТЬ: 1100–3500 рублей. КАТЕГОРИЯ: 12+.