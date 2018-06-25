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«А где бюстгальтер?» — 69-летняя Пугачева отважилась на глубокое декольте
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«А где бюстгальтер?» — 69-летняя Пугачева отважилась на глубокое декольте 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Алла Пугачева вновь привлекла к себе внимание публики. На этот раз — при помощи супруга. Юморист Галкин выложил на своей странице в Instagram фото Примадонны с отпуска на Кипре, где звездная семья арендовала домик на два месяца.
— Всем желаем прекрасного настроения! — написал под снимком артист.
По всей видимости, отдых идет певице на пользу. Если недавно Пугачева жаловалась на тяжелые болезни, то теперь она, слегка помолодевшая, щеголяет с открытым декольте. Именно чересчур глубокий для 69-летнего возраста вырез и стал поводом для обсуждения в сети.
Пользователи разделились на два лагеря. Одни оценили смелость артистки, которая старается держать себя в форме, несмотря на преклонные годы.
— Умница — женщина. Умеет смотреть за собой.
— Лучше, чем в молодости!
— Моложе всех молодых, шикарная женщина! — заключили в сети.
Другие же набросились на Пугачеву с критикой и советами не строить из себя «молодуху» и «адекватно оценивать возраст».
Ранее Пятый канал рассказывал, почему поклонники заподозрили Пугачеву и Галкина в банкротстве.
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