«А где бюстгальтер?» — 69-летняя Пугачева отважилась на глубокое декольте

Алла Пугачева вновь привлекла к себе внимание публики. На этот раз — при помощи супруга. Юморист Галкин выложил на своей странице в Instagram фото Примадонны с отпуска на Кипре, где звездная семья арендовала домик на два месяца.

— Всем желаем прекрасного настроения! — написал под снимком артист.

По всей видимости, отдых идет певице на пользу. Если недавно Пугачева жаловалась на тяжелые болезни, то теперь она, слегка помолодевшая, щеголяет с открытым декольте. Именно чересчур глубокий для 69-летнего возраста вырез и стал поводом для обсуждения в сети.

Пользователи разделились на два лагеря. Одни оценили смелость артистки, которая старается держать себя в форме, несмотря на преклонные годы.

— Умница — женщина. Умеет смотреть за собой.

— Лучше, чем в молодости!

— Моложе всех молодых, шикарная женщина! — заключили в сети.

Другие же набросились на Пугачеву с критикой и советами не строить из себя «молодуху» и «адекватно оценивать возраст».

Ранее Пятый канал рассказывал, почему поклонники заподозрили Пугачеву и Галкина в банкротстве.