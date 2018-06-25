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Валерий Гаркалин рассказал, как умершая жена помогла ему побороть смерть
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Валерий Гаркалин рассказал, как умершая жена помогла ему побороть смерть 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В интервью телеканалу НТВ Валерий Гаркалин признался, ему уже дважды удалось «обмануть старуху-смерть». Первый раз это случилось в 2008 году, когда у артиста случился обширный инфаркт. Гастроли пришлось прервать — Гаркалин пережил клиническую смерть. По его словам, восстановиться ему удалось лишь стараниями его супруги.
В 2009 году Екатерины Гаркалиной не стало. Однако актер уверен, что и во второй раз выжить ему удалось только с ее помощью.
— Моя жена, она, наверное, как-то особенно поговорила с небесами, попросила о чем-то, — заявил в интервью артист.
Гаркалина экстренно госпитализировали в феврале этого года. По словам актера, все начиналось как простуда, однако быстро переросло в пневмонию. Медики ввели его в состояние искусственной комы, в котором он пробыл более 10 дней. Сегодня артист уже полностью выздоровел. Он уверен, что встать на ноги ему помогли не только врачи, но и молитвы родных.
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