Более 350 кемеровчан поделились мнением о ремонте дорог

В официальной группе проекта «Безопасные и качественные дороги» в соцсети «ВКонтакте» продолжается опрос жителей Кемерова. Мнение о ходе ремонтных работ уже высказали более 350 горожан. Жителям областного центра предлагается выбрать один из вариантов ответа, касающегося оценка реализации проекта в городе. Кроме того, сами жители также могут задавать вопросы и получать ответы от специалистов в короткие сроки, сообщили в пресс-службе мэрии. Отметим, что ещё одной особенностью проекта является общественный контроль. А это значит, что горожане могут присылать в группу фото— и видеоматериалы, на которых запечатлены какие-либо нарушения или недостатки при ремонте. — В группе «Безопасные и качественные дороги | Кемерово» опубликована актуальная информация о дорожном ремонте, перекрытии улиц и графике работ. Так, сейчас работы ведётся на 16 участках улично-дорожной сети Кемерова, в том числе на улицах Базовой, Баумана, Сибиряков-Гвардейцев, проспекте Химиков и других магистралях, — добавили в администрации. Фото: пресс-служба мэрии Кемерова

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