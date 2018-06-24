Шотландские короли, герои и предатели: полный зал под открытым небом собрала постановка «Макбет» в Вологде

Спектакль по пьесе английского драматурга Уильяма Шекспира привезли пермские артисты из театра «У моста». Постановка вошла в программу 14-го театрального фестиваля «Голоса истории». Зал под открытым небом в Консисторском дворике Вологодского Кремля этой ночью был заполнен до отказа.

Зрительские места были заняты полностью, сиденьями стали даже ступени. А с обоих сторон сцены пришлось установить около десятка приставных кресел. Древние стены Кремля, как нельзя лучше дополняли декорации, созданные на сцене. А темнота июньской ночи как бы становилась спутником мрачных событий, которые происходили на подмостках.

На сцене — события, которые происходили несколько веков назад в й Шотландии. Трагедия «Макбет» — повествование о том, как жажда власти толкает людей на предательство, раз за разом, заставляя переступать черту дозволенного. Неистовая мечта занять трон Шотландии, превращает некогда славного воина Макбета в убийцу и предателя, который проливает кровь невинных людей, не щадя ни детей, ни женщин. Но неуклонно следует наказание: и предатель обязательно ответит за свои бесчинства.

«Я выбирала именно спектакль в Консисторском дворике. Хотелось прочувствовать атмосферу и не ошиблась. Все окружение словно сливалось с декорациями к спектаклю. Казалось, все происходящее вышло за пределы сцены и стало реальностью. Это ощущение особенно подчеркивала ночная тьма. Ведь в спектакле много мистики. Ее присутствие, кстати, очень четко подчеркивало световое решение. Зеленый свет и дым делал появление ведьм просто зловещим. А красный отблеск на кинжалах, которым Макбет только что совершил убийство! Ощущение произошедшей трагедии при виде них становилось просто пронзительным. Музыка, звуковое сопровождение — все на высоте. Постановка смотрится на одном дыхании», — рассказала зрительница Валентина Зотикова.

Поставил спектакль театр из Перми «У моста». Его художественный руководитель — заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации , лауреат Национальной премии Чехии Сергей Федотов

Международный театральный фестиваль «Голоса истории» собрал коллективы из разных регионов России, а также Чехии, Болгарии, Армении. Продлятся показы до 27 июня.