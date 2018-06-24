Шотландские короли, герои и предатели: полный зал под открытым небом собрала постановка «Макбет» в Вологде 

Спектакль по пьесе английского драматурга Уильяма Шекспира привезли пермские артисты из театра «У моста». Постановка вошла в программу 14-го театрального фестиваля «Голоса истории». Зал под открытым небом в Консисторском дворике Вологодского Кремля этой ночью был заполнен до отказа.
Зрительские места были заняты полностью, сиденьями стали даже ступени. А с обоих сторон сцены пришлось установить около десятка приставных кресел. Древние стены Кремля, как нельзя лучше дополняли декорации, созданные на сцене. А темнота июньской ночи как бы становилась спутником мрачных событий, которые происходили на подмостках.
На сцене — события, которые происходили несколько веков назад в й Шотландии. Трагедия «Макбет» — повествование о том, как жажда власти толкает людей на предательство, раз за разом, заставляя переступать черту дозволенного. Неистовая мечта занять трон Шотландии, превращает некогда славного воина Макбета в убийцу и предателя, который проливает кровь невинных людей, не щадя ни детей, ни женщин. Но неуклонно следует наказание: и предатель обязательно ответит за свои бесчинства.
«Я выбирала именно спектакль в Консисторском дворике. Хотелось прочувствовать атмосферу и не ошиблась. Все окружение словно сливалось с декорациями к спектаклю. Казалось, все происходящее вышло за пределы сцены и стало реальностью. Это ощущение особенно подчеркивала ночная тьма. Ведь в спектакле много мистики. Ее присутствие, кстати, очень четко подчеркивало световое решение. Зеленый свет и дым делал появление ведьм просто зловещим. А красный отблеск на кинжалах, которым Макбет только что совершил убийство! Ощущение произошедшей трагедии при виде них становилось просто пронзительным. Музыка, звуковое сопровождение — все на высоте. Постановка смотрится на одном дыхании», — рассказала зрительница Валентина Зотикова.
Поставил спектакль театр из Перми «У моста». Его художественный руководитель — заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации, лауреат Национальной премии Чехии Сергей Федотов
Международный театральный фестиваль «Голоса истории» собрал коллективы из разных регионов России, а также Чехии, Болгарии, Армении. Продлятся показы до 27 июня.