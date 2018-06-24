ТТРАНЗИТ: Пермь — Сибирь или Гастрольный дневник. День восьмой

Режиссер обоих спектаклей, которые покажут в Новосибирске — Владимир Гурфинкель

В Новосибирске — день города, и Пермский ТТ открывает гастроли в театре «Старый дом», где будут сыграны спектакли «Сцены-Молот» «#конституциярф» и «неРомео, неДжульетта». Режиссер обоих спектаклей — Владимир Гурфинкель. Именно он рассказывает о восьмом дне гастролей ТТ по городам Сибири.

До спектакля Владимир Гурфинкель рассказал о нем на радио

Пресс-конференция, посвященная туру

— Бывают города, в которые приезжаешь, чтобы облагодетельствовать публику, а бывают города, в которые ты едешь, чтобы узнать свою истинную цену. Новосибирск — из разряда вторых. Это, с одной стороны, прекрасный театральный город, а с другой — ужасный. Это город Тимофея Кулябина , Алексея Крикливого, а сейчас еще и город Андрея Прикотенко . Новосибирску очень повезло, что Прикотенко возглавил театр «Старый дом» и он будет здесь творить, будет строить свой театр. Но это и город трагической истории с «Тангейзером», город, уничтоживший лучшего театрального менеджера России — Бориса Мездрича

Во время подготовки к спектаклю

Мы два дня подряд играли на сцене театра «Глобус» наш мюзикл «Карлик Нос», а сегодня играем спектакль «#конституциярф». Это две разные грани нашего театра: «Карлик Нос» — спектакль большой сцены, а «#конституциярф» и «неРомео, неДжульетта» — спектакли «Сцены-Молот». В Перми мы разделяем эти площадки, потому что эти спектакли предназначены для совсем разной публики. Поэтому здесь, в Новосибирске, мы решили их разделить, спектакли «Сцены-Молот» мы играем в театре «Старый дом», а спектакли большой формы — в театре «Глобус».

Конституция, которая послужила основой для нашего спектакля, — это грёзы о будущем великих людей, и она мне очень нравится. У меня болит сердце, когда я её читаю. Но, как всё в России, у нас конституция отдельно, а жизнь отдельно. Однако мы говорим не об этом, а о том, из чего наша конституция родилась. В спектакле мы попробовали конституцию почувствовать. Посмотреть на ее главы, как на напутствие будущему. Хочется такие вещи, как конституция, сделать личными. Мы захотели, чтобы каждый участник что-то привнёс в постановку. Какие-то свои этюды, тексты. Один парень взял и принёс рассказ о своем отце, и он вошёл в текст нашего спектакля.