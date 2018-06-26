Нижегородский театр драмы приступил к репетициям спектакля «Без вины виноватые»

Премьерой этой знаменитой комедии 12 сентября театр откроет новый, 221-ый театральный сезон.

Режиссер-постановщик спектакля — Кирилл Вытоптов (г. Москва). В 2010 году он окончил режиссёрский факультет РАТИ-ГИТИС, мастерская Олега Кудряшова . Спектакль обещает быть необычным — режиссёр ввёл в спектакль новых персонажей — дух театра и театрального критика. Один из них будет совсем без слов, а другой — со словами и с позволением прерывать действие и делать замечания. Остальные необычности будущего спектакля театр пока держит в тайне.

Вот что говорит Кирилл Вытоптов об отношении к классике и будущем спектакле:

— Настоящая классическая пьеса и спустя много десятилетий остается актуальной — именно в этом ее классичность. Она лишь обретает свое звучание в контексте сегодняшнего дня. И сейчас мы с артистами как раз разбираемся в сегодняшних человеческих отношениях. И помогает нам Александр Николаевич Островский . Классик. Я не ставлю перед собой задачу — поставить классический спектакль. Что это такое? Исторический антураж, исторические костюмы? Наверное. Но лично меня в большей степени интересует не антураж, а внутренняя духовная жизнь людей, их энергия, психология, отношения. С позиций именно сегодняшнего дня. В этом смысле я мало что знаю про 19 век… Мы пытаемся разобраться в веке 21-ом. Но давайте дождемся премьеры. Я люблю эту пьесу. Мне нравится над ней работать, работать с нижегородскими артистами — мы встретились впервые. Любопытно, интересно и не все так просто.

Кирилл Вытоптов. С 2011 года — штатный режиссер Московского театра «Современник». Актер Liquid Theatre (Москва-Челябинск). Прошёл стажировку для артистов и режиссеров мюзикла (США, Массачусетс. Jackob’s Pillow. Режиссер спектаклей: А. П. Чехов «Три сестры» (Студия театра «Манекен», Челябинск); А. С. Пушкин «Станционный смотритель» (дипломный спектакль, РАТИ-ГИТИС, Москва); Э. Лу «Курт звереет». (Театр «Современник», Москва); А. П. Чехов «Сережа» (Театр «Современник», Москва);О. Богаев «Dawn Way» (театр драмы им. Горького, Краснодар); Ю. Клавдиев «Развалины» (Центр драматургии и режиссуры, Москва); А. Н. Островский «Лес» (Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург); И. Вилквист «Ночь Гельвера» (Новошахтинский драматический театр);В. Бенигсен «ГенАцид. Деревенский анекдот» (Театр «Современник», Москва); О. Раева «Сны Минотавра» (фрагмент оперы, либретто В. Сорокина, Театр Наций, Москва).

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