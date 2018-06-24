Императорские подмостки

22 июня в краеведческом музее открылась необычная выставка: в течение двух недель горожане смогут увидеть редкие архивные документы. Например, впервые покажут проект часовни, которую построили, снесли, а затем, переработав, восстановили на Красном проспекте, записи о рождениях и бракосочетаниях известных сибиряков, первую городскую газету.

Среди документов есть и проект архитектора Андрея Крячкова, который так и не был реализован: здание Народного дома — оно, в частности, могло стать первым в городе театром.

По информации Государственного архива Новосибирской области (ГАНО), решение о строительстве Народного дома было принято в 1910 году — на тот момент год существовавшее в городе Общество попечения о народном образовании остро нуждалось в собственном здании. Заказ на разработку проекта получил уже известный к тому моменту томский архитектор Андрей Крячков. Как предположил в книге «А. Д. Крячков. Сибирский архитектор» Сергей Баландин , — после успешной реализации программы строительства школ в городе.

Предполагалось, что это будет здание «широкого профиля» — что-то вроде советского Дома культуры, пояснил корреспонденту НГС главный хранитель Музея архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина Сергей Филонов . Подобные здания строились при Николае II по всей стране.

По предположению Филонова, там могли бы читать и лекции о вреде алкоголизма например: общества трезвости были весьма распространены в то время.

Архитектурно здание в проекте было классически театральным: композиция в стиле московского ампира с аркой и коринфскими колоннами, аттик со скульптурной группой в центре, витражи, лепнина, небольшие купола над лестницами.

В Народном доме в Новониколаевске, по описанию Сергея Баландина, должен был быть театральный зал на 1188 мест и сцена с помещением для оркестра, в фойе должны были поместиться не менее 400 человек, а гардероб должен был быть рассчитан, как и зрительный зал, на тысячу человек. Венчалось здание огромным на тот момент куполом диаметром 18 м.

Кроме того, в здании должны были разместиться библиотека с книгохранилищем, классы для занятий и буфет, а в перспективе ещё и музей. Архиограф ГАНО Игорь Самарин отмечает, что у основателей Общества попечения о народном образовании была идея создать «музей мироведения» — что-то в этом роде сегодня реализовано в новосибирском краеведческом музее.

— Мы сейчас стоим в таком музее — он мог бы стать частью Народного дома, — подчёркивает он.

Территорию для грандиозного по тем меркам сооружения выделили рядом с телефонной станцией на улице Воронцовской (сейчас Свердлова) — это был участок площадью 1080 кв. саженей или почти 5 тысяч кв. м.

Стоимость строительства по предварительной смете составляла 59 798,19 рубля. Таких денег у Общества не было, и оно обратилось за помощью к купцам, промышленникам и простым горожанам. По информации ГАНО, была даже выпущена серия открыток с изображением проекта Народного дома, распространялись подписные листы и устраивались праздники для сбора средств.

Но дальше фундамента и подвального этажа, возведённых в 1912 году, строительство не пошло: повышение цен во время Первой мировой войны сильно увеличило смету строительства, сделав его нереальным. В конце 1915 года Общество вернулось к проекту и направило в Министерство народного просвещения ходатайство с просьбой о ссуде, но получило отказ. С тех пор площадка пустует.

— За комиссариатом (здание на Советской, 4А. — Л. П.) пустырь долгое время был окружён каменным забором. И там действительно часть того фундамента, даже, наверное, треть [сохранилась], — говорит архиограф Игорь Самарин.

Сегодня на месте телефонной станции построено раскритикованное когда-то здание Сибревкома — ещё один, более поздний проект Крячкова, который отдалённо напоминает проект Народного дома. По крайней мере купол, который архитектору не удалось реализовать в проекте 1911 года, воплотился именно здесь. По словам Игоря Самарина, Крячкова иногда обвиняют в том, что он был «архитектором одного дома», но конкретно в этом случае это выглядит вполне оправданным.

Как явлению новосибирскому театру уже больше века, но до 1945 года, когда в городе построили здание нынешнего театра оперы и балета, специальных помещений практически не было. Хотя культурная жизнь города была вполне насыщенной, говорит сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

— Драматургия берёт начало от школы Будагова, именно здесь зарождалась театральная слава крупнейшего мегаполиса Сибири, — рассказал Голодяев. — 28 января 1896 года было показано первое театральное представление. Любительское, но всё-таки театральное. Причём фактически это было два спектакля: комедия в двух действиях «В чужом пиру похмелье» Александра Николаевича Островского и водевиль-фарс в одном действии «Танцующий кавалер» Виктора Викторовича Билибина (псевдоним В. Холостов).

Спектакли прошли успешно и получили положительную рецензию, а средства, которые удалось собрать с продажи билетов, пошли в пользу школы. В следующем году в Новониколаевске прошли гастрольные спектакли, в 1898-м — организован драмкружок.

Первым и единственным стационарным закрытым театром, по информации Константина Голодяева, в начале прошлого века был ресторан-театр Чиндорина «Яр» в саду Андреевой на пересечении нынешних улиц Сибирская и Нарымская — именно здесь в мае 1909 года с гастролями выступала знаменитая актриса Вера Комиссаржевская. Позднее деревянный «Яр» сгорел и через три года был выстроен заново, получив вместе с садом название «Альгамбра».

— Но речь о создании отдельного театрального здания, которое бы было только театром, пока не шла, — добавляет Сергей Филонов. — У нас в городе не было столько любителей театра, чтобы заполнить залы: были синематографы, были цирки шапито, которые удовлетворяли культурные запросы горожан.

После провала идеи построить Народный дом часть его функций взяло на себя Купеческое коммерческое собрание: там ставились спектакли, проходили гастроли, вот только доступа у простых горожан туда почти не было. Театр там обосновался уже после революции, в 1922 году, — настолько прочно, что именно такое назначение у здания сохраняется и сегодня: здесь работает театр «Красный факел».

— Это одновременно был театр оперы, балета и драматический — первый театр, который был основан, хоть и в клубном здании. По сути, «Красный факел» — единственное капитальное здание до 1945 года, которое было приспособлено под театр, — поясняет Сергей Филонов.

Во время войны в городе построили Дворец науки и культуры — нынешний театр оперы и балета, после войны появились здание театра музкомедии, фактически первое именно театральное здание в городе, а в 1980-е — здание ТЮЗа, сегодня театр «Глобус». Все остальные городские театры занимают совсем не предназначенные для них изначально здания: крячковские школы, например, как театр «Старый дом» и кукольный театр.

Игорь Самарин рассказал корреспонденту НГС, что окончательно от проекта Народного дома в городе ещё не отказались. Например, у руководителя архивной службы ГАНО Константина Захарова всё ещё сохраняется мечта его реализовать.

— Не случайно эта идея родилась в Новониколаевске, в Новосибирске, надо же её осуществить как-то, — считает Самарин. — Проект уникальный. Если бы его осуществили в то время, мы бы ещё до революции стали столицей.

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