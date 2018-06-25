«Николай животик отрастил?»: Цискаридзе показал зажигательный танец под «Лабутены»

Российская радио— и телеведущая Алла Довлатова уже много лет работает на « Русском радио ». Одной из самых ожидаемых публикой рубрик в исполнении Аллы стали танцы со звездами, которых та приглашает в вечерний эфир. Видео этих зажигательных «танцулек» Довлатова регулярно публикует в своем Инстаграме.

Одним из гостей Довлатовой на днях стал выдающийся танцовщик, в недавнем прошлом солист Большого театра, а ныне ректор Академии русского балета имени Вагановой 44-летний Николай Цискаридзе . В этот раз танцы проходили под знаменитую песню «На лабутенах» группы «Ленинград». И хотя недавно в одном из популярных телешоу Цискаридзе признался, что «дергаться» (то есть танцевать под эстрадную музыку) он не умеет, на деле у него все получилось просто отлично.

Зрители были в полном восхищении от танца звезды балета, обратив внимание на то, что даже под такую музыку он показывает невероятную пластику, и взяв на вооружение несколько движений Николая. Но некоторые особенно въедливые интернет-пользователи решили, что Цискаридзе несколько утратил свою форму и обзавелся небольшим животиком, тем более, что с момента завершения его танцевальной карьеры прошло уже пять лет. Но даже это наблюдение нисколько не уменьшило восторгов от зажигательных танцев Николая и Аллы. «Самые крутые танцульки что видела у вас, Алла позитив просто, Николай великолепен» «Мой обожаемый! Всяко может» «Спасибо за академический танец, я у ректора почерпнула много новых движений.. Вот это ректор я понимаю, еще и с академии» «Он даже в танцульках пластичен и видно, что профи»

«Ой, мне показалось, или Николай животик отрастил?» «Даже если животик, то все равно прекрасен» «Ожидала, что Коля подхватит Аллу как в балете» «Расслабился Николай после балета? Вроде и правда живот, видно, когда майка задирается. Но его не портит»

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) 21 Июн 2018 в 12:17 PDT