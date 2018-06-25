День молодежи пройдет на Преображенке

Тренинг по актерскому мастерству запланирован в Российской библиотеке для молодежи в честь праздника. Его проведет актер театра и кино Даниил Левитес.

Молодым людям важно реализовать себя в профессии, в личной и общественной жизни. Тут будет важно умение гармонично встраиваться в социум и эффективно общаться с окружающими. На решение проблем в этой сфере и направлен тренинг в РГБМ, который будет вести молодой актер, выпускник Московского института телевидения и радиовещания в Останкине Даниил Левитес.

По его словам, название тренинга «Актер ли я?» очень условно. Мероприятие будет посвящено не сколько актерской профессии, сколько об умении вести себя на публике, вызывать интерес к себе и к своим словам. Даниил Левитес научит молодых людей тренировать память и внимание при помощи специальных упражнений.

Занятие запланировано на 27 июня, 16.00. Оно пройдет в Зале визуальных искусств РГБМ. Вход свободный.