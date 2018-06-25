В Волгограде молодёжный театр показывает лучшие постановки во время ЧМ-2018

Лучшие постановки в волгоградском молодёжном театре будут идти в июнк и июле вплоть до завершения футбольного чемпионата.

Купить ти билеты можно в кассе и на сайте театра в разделе «Афиша».

Добавим, в театре созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.

Справки по телефону: 8 (8442) 38-17-52 и 8-995-407-17-52.