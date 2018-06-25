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В Волгограде молодёжный театр показывает лучшие постановки во время ЧМ-2018
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В Волгограде молодёжный театр показывает лучшие постановки во время ЧМ-2018 

АиФ Волгоград 46 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Лучшие постановки в волгоградском молодёжном театре будут идти в июнк и июле вплоть до завершения футбольного чемпионата.
Зрители увидят три премьеры — спектакли «Синий платочек», «Двенадцатая ночь» и «Свидригайлов». Помимо премьер, можно будет посмотреть комедии «Чудики», «Любовь со взломом», «Мой век», «Ещё один Джексон моей жены», «Забавный случай», а также постановки по произведениям Антона Чехова, Николая Гоголя, Александра Островского и другие.
Купить ти билеты можно в кассе и на сайте театра в разделе «Афиша».
Добавим, в театре созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.
Справки по телефону: 8 (8442) 38-17-52 и 8-995-407-17-52.
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