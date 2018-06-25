Культурная афиша ЧМ: куда сходить с 25 июня по 1 июля в Казани?

Множество мероприятий, приуроченных к чемпионату мира, проходит в Казани во время чемпионата мира по футболу. На этой неделе гостей мундиаля ждут футбольная ночь болельщика, уличные кинопоказы и другие развлечения.

Мероприятия 25 июня

Фан-Фест

Где: площадка центра семьи «Казан»

«День дворового футбола» — детский день фан-феста! Пройдут турниры с участием детских команд.

15.00 — выступление Dj Ali.

16.00 — группа «Волга-Волга».

17.00 — матч Уругвай — Россия.

17.00 — матч Саудовская Аравия — Египет.

18.50 — концертная программа от центра искусств «Шарм», академии популярной музыки Игоря Крутого, академии танца «F-TEAM», театра танца «Дорога из города», театра танца «Изумрудный город».

21.00 — матч Испания — Марокко.

21.00 — матч Иран — Португалия.

22.50 — выступление Dj OZZ.

«Футбольная ночь в музее»

Где: территория Казанского кремля

16.00-16.30 Музыкальное открытие. Выступления Дарины Гизатуллиной и Альбины Хуснутдиновой

16.00-17.00 Показательная тренировка. Воспитанники детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Динамо» (площадь у мечети Кул Шариф)

16.00-21.00 Семейный футбол (площадка Пушечного двора)

18.00-20.00 Гигантские игры (территория у Спасо-Преображенского монастыря)

20.00-21.30 — 20.30-22.00 «Здоровая» экскурсия». Гостей приглашают побегать по кремлевскому холму и дворикам Кремля в компании с профессиональным экскурсоводом. На такой необычной прогулке можно узнать много интересных фактов о Казани и Казанском Кремле. Маршрут всего 3 км, через каждые десять минут короткие остановки для исторической справки. Подробная информация и запись по телефону: (843) 567-80-32, (843) 567-80-34.

Выставочный зал «Манеж» «Выставка „В победе столько красоты!“ 16.00-23.00 Просмотр онлайн-трансляций (17.00 Уругвай — Россия, в 21.00 Испания — Марокко) Интерактивная программа. Вход свободный

Музей естественной истории Татарстана 16.00-20.00 Спортивно-познавательный квест. Участники квеста познакомятся с историей футбола и раскроют много интересных фактов, связанных с этим видом спорта. Справиться со всеми загадками, спрятанными в залах музея, поможет путеводитель. (стоимость по входному билету в музей)

19.00-20.00 Интерактивное научное шоу „Научный матч“. „Научный матч“ — это интерактивное научное шоу с викториной, экспериментами, заданиями и интересными фактами о спорте и спортсменах. Во время программы ведущий раскроет секрет, как наука может помочь тем, кто любит спорт.

Музей истории государственности Татарстана

16.00-20.00 Творческое занятие „Казанский сапожок“ (по входному билету в музей)

16.00-20.00 Киносеанс. Документальный фильм „Лев Яшин“, 1971 г. „Документальный фильм „Пеле: Рождение легенды“. В режиме нон-стоп. Вход свободный

Музей Пушечного двора 16.00-20.00 Программа „Болельщики“. Проверяем знания футбольных правил и делаем „шумелки“ своими руками (по входному билету в музей)

Музей исламской культуры Выставка „В пространстве нового. Казанские аудиовизуальные истории. Булат Галеев“ 17.00-18.00 — 18.00-19.30 Творческое занятие „Рисуем татарскую музыку“. Для детей и родителей (по входному билету в музей)

Где: Национальный музей РТ, ул. Кремлевская, 2 16.00 — 0.00 Программа для футбольных фанатов „Футбольная ночь болельщика“. Можно проявить себя на спортивном фестивале „А у нас во дворе… “, который включает в себя национальные состязания и игры. В залах музея будет устроено „татарское чаепитие для болельщиков“, и состоятся разнообразные мастер-классы, где каждый желающий сможет изготовить музейный сувенир. Завершающим аккордом ночи станет ночная квест-игра „Тайны Гостиного двора“, музыкальной палитрой дня станут выступления лучших музыкальных коллективов города Казани. Обладатели паспорта болельщика чемпионата мира по футболу смогут купить билет в музей с 50% скидкой.

Где: Центр современной культуры „Смена“

С 25 по 27 июня В Казани при поддержке Польского культурного центра в Москве, пройдут показы польских фильмов, которые объединены футбольной тематикой.

18:00 „Стадион бездомных“ (реж. Кася Адамик , 2008 год). Министр, Шахтёр, Ксёндз, Космонавт. Что их может объединять? Сначала только место жительства — Центральный вокзал. Вскоре к ним присоединяется бывший футболист сборной Польши Яцек Мруз, карьеру которого прервала серьезная контузия. Благодаря ему, они подружились и создали футбольную команду. Хотя в это трудно поверить, но команда настроена только на победу.

“Футбольный покер» (реж. Януш Заорски, 1988) В варшавском отеле «Виктория» останавливаются футболисты клуба «Черные» из Забже. Они прибыли на матч с «Повисьле Варшава». Президент «Черных» старается переманить одаренного юниора варшавской команды Олека Грома. В этот разговор вмешивается президент «Повисьля» — Кмита, он перебивает ставку и удерживает футболиста у себя.

Мероприятия 26 июня

Фан-Фест

Где: центр семьи «Казан»

В этот день гости смогут познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями городов, принимающих ЧМ-2018.

15.00 — Открытие площадки. Ввыступление Miss DJ.

16.00, 18.50 — вокально-хореографическая программа «Я люблю Казань» с участием профессиональных коллективов РТ. Выступление группы «Miami Dance».

17.00 — матч Дания — Франция.

17.00 — матч Австралия — Перу.

21.00 — матч Исландия — Хорватия.

21.00 — матч Нигерия — Аргентина.

22.50 — Закрытие площадки. Dj Light Mix.

Активности

Парк Горького

16.00 — 20.00 Чемпионат по игре «Цуефа», танцевальный баттл

Кремлевская набережная

17.00 — 20.00 развлекательная программа для болельщиков

Пешеходная улица Баумана

15.00 — 18.00 развлекательная программа территория Искусств (Territory of art)

Театр

Где: Качаловский театр, ул. Баумана

18.00 спектакль «Жениться» по Николаю Гоголю . В камерном пространстве Малой сцены эта бесконечно смешная и бесконечно грустная история об отчаянной попытке обрести счастье становится горьким рассказом о фатальном одиночестве человека в огромном мире большого города, в шумной суете повседневности, в бесконечной череде будней, где счастье кажется несбывшимся сном.

Где: Центр современной культуры «Смена».

19.30 «Мундиаль. Игра за все» (реж. Михал Белявски). Документальная история о спорте и политике в условиях военного положения в Польше. За игрой футболистов наблюдают деятели движения «Солидарность», спортивные журналисты и цензоры, которые вырезают из трансляций любые фрагменты, доказывающие существование оппозиции. Об участии на чемпионате мира в Испании мы также узнаем с точки зрения самих спортсменов, пытающихся справиться не только со своими амбициями, но и вынести тяжесть ожиданий болельщиков и режимной пропаганды.

Концерт

Где: Пушечный двор Казанского Кремля

19.00 — 21.30 Концерт VII Международного фестиваля духовной музыки «Музыка веры». Он пройдет в формате open-air, в нем примут участие Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой и камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой.

Программу концерта составит как аутентичная музыка богослужений, так и классические и современные произведения на духовную тематику, композиции в стиле «world music». Также выступят Радик Салимов , Алина Шарипжанова (вокал), Ильгиз Шайхразиев (вокал), Школа этнических барабанов EthnoArt, Александра Бозиянц (дудук), Анна Благова (тибетские чаши). Вход на мероприятие свободный.

Мероприятия 27 июня

Фан-Фест

Где: Центр семьи «Казан»

В этот день на сцене — национальная концертная программа, посвященная Татарстану и России.

15.00 — Открытие площадки. Выступление Dj OZZ.

16.00 — национальная программа «Халык Жыры» («Песня народа») от Государственного ансамбля песни и танца РТ.

17.00 — трансляция матча с «Казань Арены» Корея — Германия

17.00 — матч Мексика — Швеция.

18.50 — программа «Халык Жыры» («Песня народа»). Концерт групп «Juke Box Trio» и «DORATTI».

21.00 — матч Сербия — Бразилия.

21.00 — матч Швейцария — Коста-Рика.

22.50 — Закрытие площадкиDj Max Twerk

Активности

Пешеходная улица Баумана

13.00 — 15.00 развлекательная программа территория Искусств (Territory of art)

территория перед стадионом «Казань Арена»

Культурно-развлекательная площадка «Казань — территория Fair Play» «Фестиваль „Территория Игры“

Кремлевская набережная

16.00 — 20.00 -развлекательная программа

Парк Горького

16.00 — 20.00 развлекательная программа „Территория Семьи“ (Territory of family)

Театр

Где: Качаловский театр

Где: Центр современной культуры „Смена“

19:30 „Решающая игра“ (реж. Томаш Гонссовски, 2016) 38-летний житель пригорода Варшавы Зыга пытается объяснить сыну Витеку, по каким правилам все устроено в этом мире. Сам, правда, не всегда их придерживается, что замечает его небольшой, но очень остроумный и сообразительный сын.

»Звезды» (реж. Ян Кидава-Блоньски, 2017) У Яна Банася польско-немецкие корни, он вырос в Силезии. С детства самой большой его страстью был футбол, а самым серьезным соперником — его лучший друг Гюнтер. Со временем соперничество между друзьями перемещается со двора на газоны силезских стадионов.

Мероприятия 28 июня

Фан-Фест

«День Молодежи». В рамках фестиваля пройдут футбольные матчи молодежных организаций Казани, Татарстана и болельщиков всех стран, а на сцене выступят лучшие группы России!

15.00 — Открытие площадки. Выступление групп: «Wild child», «Ravens», «Юна», «Большой куш», «Silfred CREW», Радифа Кашапова.

17.00 — матч Япония — Польша / Сенегал — Колумбия.

18.50 — выступление групп: «BARA BRAVA», «Лисовец», «Большой Куш», «Дом кукол», «Анимация», «Волга-Волга», «Братья Гримм».

21.00 — матч Англия — Бельгия / Панама — Тунис.

22.50 — Закрытие площадки с Dj Ali.

Концерты

Где: Татарская филармония, ул. Павлюхина, 73 18.00 Концерт легендарной грузинской певицы Нани Брегвадзе . В программе: русские и грузинские романсы, эстрадные песни.

Где: БКЗ им. Сайдашева

18.30 Концерт Государственного струнного квартета РТ «Шедевры классики»

Театр

Где: Качаловский театр

18.00 Премьера в постановке Ильи Славутского. Лирическая история «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Спектакль идет на Малой сцене.

Где: Камаловский театр

19.00 Спектакль «Әтәч менгән читәнгә/Взлетел петух на плетень» по пьесе Аяза Гилязова . Спектакль о раздоре двух семей из-за пустяка, из-за желания доминировать в округе, из-за рабского преклонения перед атрибутами бытового комфорта, из-за психологии мещанства. Но более глубокий смысловой пласт, делающий эту вещь особенно актуальной сегодня, расположен на уровне простой, но так до сих пор не понятой, не воспринятой татарским обществом идеи.

Мероприятия 29 июня

Площадка Фан-Феста не работает.

Активности

Парк Горького

16.00 — 20.00 развлекательная программа «Территория Семьи» (Territory of family). 16.00 — 20.00 Турнир по бадминтону

Пешеходная улица Баумана

15.00 18.00 — развлекательная программа территория Искусств (Territory of art)

Фестиваль

Где: территория Казанского Кремля

17.00 до 21.00 II Фестиваль «The Kremlin Confederation of Art». Вас ждут выступления молодых звезд классической и эстрадной сцены. Единственный в своем роде оркестр из 11 фортепиано покажет свою новую программу. Так же будет исполнен камерный оперный спектакль под открытым небом в сопровождении молодежного симфонического оркестра фонда «SFORZANDO» и другие.

Театр

Где: Камаловский театр, ул. Татарстан, 1 19.00 Спектакль «Диләфрүз — Remake» по пьесе Туфана Миннуллина. По предложению режиссера драматург любезно согласился, не отходя от оригинального замысла, переделать пьесу в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Итак, однажды в одну татарскую деревню попадает журнал Рlауbоу с фотографиями сельской красавицы Диляфруз.

Где: Горкинско-Ометьевский лес 20.30 Перед началом показа планируется интерактив на спортивную тематику: конкурсы с небольшими призами. Проект рассчитан на семейную аудиторию. Откроет показ фильм «Вратарь» (СССР). В фильме рассказана история простого парня Антона Кандидова. Сперва он работает на сельскохозяйственных работах — перевозит на лодке по Волге арбузы. Заметив, как ловко Антон ловит и грузит арбузы, ему говорят, что он мог бы стать вратарём и играть в футбол. И Антон решает последовать совету. На пути к вратарской славе его ждут и победы и разочарования.

Где: сквер Аксенова

20.30 Уличные кинопоказы.

Мероприятия 30 июня

Фан-Фест

Где: Центр семьи «Казан»

На сцене национальная концертная программа, посвященная Татарстану и России. Гости Фестиваля болельщиков смогут узнать национальные традиции и историю Казани, Татарстана, России.

15.00 — Открытие площадки. «Поющая Казань». Хор и популярные артисты Казани и Татарстана исполняют со зрителями интернациональное попурри на основе самых ярких мировых хитов.

17.00 — трансляция матча 1/8 финала с «Казань Арены».

18.50 — Музыкальный проект «RockStar Show». Выступление кавер-группы «Miami Dance».

21.00 — матч 1/8 финала

22.50 — выступление Dj Albertini. Закрытие площадки

Активности

Парк Горького

16.00 — 20.00 развлекательная программа «Территория Семьи» (Territory of family)

Пешеходная улица Баумана

15.00 — 18.00 развлекательная программа территория Искусств (Territory of art)

Мероприятия 1 июля

Фан-Фест

Концертная программа этого дня посвящена странам и болельщикам команд. Благодаря концертной программе гости Фестиваля болельщиков смогут узнать национальные традиции и историю этих стран. Услышат музыку и познакомятся со звездами футбола.

15.00 — Открытие площадки. Выступление Dj OZZ 16.00 — Интернациональный пролог «Let’s Play!». В программе участвуют лучшие коллективы Казани и РТ: Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», Ильназ Сафиуллин, ансамбль танца «Казань», шоу театр «Шарм», Республиканский патриотический ансамбль «Родина». Программа создана как вокально-хореографическое попурри на основе самых популярных эстрадных и народных музыкальных произведений всех стран-участниц, играющих в Казани: Германия, Иран, Испания, Польша, Колумбия, Корея, Германия, Франция, Австралия.

17.00 — матч 1/8 финала.

18.50 — группа «Федор Шукшин» и группа «With»

21.00 — матч 1/8 финала.

22.50 — Выступление Dj Light Mix. Закрытие площадки

Где: Горкинско-Ометьевский лес 20.30. Показ фильма «Лига мечты» (Франция). В начале 20-го века несколько энтузиастов из разных европейских стран решили совместно реализовать амбициозную мечту — создать футбольную организацию, которая объединила бы весь мир! Они назвали ее Международная федерация по футболу или коротко — FIFA. В основе фильма лежит интригующая и несколько скандальная история, основанная на реальных событиях, о возникновении Кубка мира по футболу и трех одержимых людях, способствовавших его проведению. Время показа может измениться из-за погоды! Вход свободный.