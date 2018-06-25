«Принцесса цирка»: последние спектакли сезона

С 23 июня мюзикл нового поколения «Принцесса цирка» — снова в самом центре Москвы. До окончания театрального сезона 8 июля на сцене Театра мюзикла на Пушкинской площади — великая музыка Имре Кальмана , невероятные трюки акробатов и воздушных гимнастов, смертельный номер Мистера Икс, исполняемый без страховки, и полная тайн, интриг и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.

«Принцесса цирка» стала первым спектаклем, который Московский театр мюзикла представил на своей новой сцене — в легендарном кинотеатре «Россия». Зал, фойе и сцена здания были преображены до неузнаваемости, и сейчас являют собой одну из самых современных театральных площадок столицы. В «Россию» «Принцесса цирка» переехала в обновленной версии — с новыми артистами цирка и новыми трюками.

Сюжет мюзикла «Принцесса цирка» значительно отличается от классической оперетты Имре Кальмана. Новое либретто написал поэт и музыкант, переводчик мировых мюзиклов Алексей Иващенко . Его соавторами выступили режиссеры спектакля — арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая и один из основателей всемирно известного театра-цирка The 7 Fingers Себастьян Солдевилья . Хореографом-постановщиком выступила Женевьев Дорион-Купаль (Канада), которая участвовала в постановке мировых мюзиклов («Чикаго», «Отверженные», «Бриолин») и работала над турами Селин Дион Unison и Гару SEUL. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире сценограф Оливье Ландревиль.

Московский театр мюзикла, адрес: Пушкинская пл., 2.