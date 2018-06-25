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«Принцесса цирка»: последние спектакли сезона
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«Принцесса цирка»: последние спектакли сезона 

Свободная пресса 3 часа назад
С 23 июня мюзикл нового поколения «Принцесса цирка» — снова в самом центре Москвы. До окончания театрального сезона 8 июля на сцене Театра мюзикла на Пушкинской площади — великая музыка Имре Кальмана, невероятные трюки акробатов и воздушных гимнастов, смертельный номер Мистера Икс, исполняемый без страховки, и полная тайн, интриг и страстей история любви дамы из высшего общества и простого циркового артиста.
«Принцесса цирка» стала первым спектаклем, который Московский театр мюзикла представил на своей новой сцене — в легендарном кинотеатре «Россия». Зал, фойе и сцена здания были преображены до неузнаваемости, и сейчас являют собой одну из самых современных театральных площадок столицы. В «Россию» «Принцесса цирка» переехала в обновленной версии — с новыми артистами цирка и новыми трюками.
Сюжет мюзикла «Принцесса цирка» значительно отличается от классической оперетты Имре Кальмана. Новое либретто написал поэт и музыкант, переводчик мировых мюзиклов Алексей Иващенко. Его соавторами выступили режиссеры спектакля — арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая и один из основателей всемирно известного театра-цирка The 7 Fingers Себастьян Солдевилья. Хореографом-постановщиком выступила Женевьев Дорион-Купаль (Канада), которая участвовала в постановке мировых мюзиклов («Чикаго», «Отверженные», «Бриолин») и работала над турами Селин Дион Unison и Гару SEUL. Художником-постановщиком стал признанный во всем мире сценограф Оливье Ландревиль.
Главные роли исполняют Максим Заусалин, Евгений Шириков, Юлия Вострилова, Мария Биорк, заслуженный артист России Павел Любимцев, обладательница премии «Золотая Маска» Оксана Костецкая, Елена Моисеева, Алексей Колган, Марат Абдрахимов, Анна Гученкова, Екатерина Новоселова, Елизавета Пащенко и другие. Специально для Ефима Шифрина была написана новая роль.
Московский театр мюзикла, адрес: Пушкинская пл., 2.
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