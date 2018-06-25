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Волгоградский молодёжный театр покажет во время ЧМ-2018 свои лучшие постановки
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Волгоградский молодёжный театр покажет во время ЧМ-2018 свои лучшие постановки 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В текущем сезоне театр представил три премьеры — «Синий платочек» в постановке заслуженного артиста РФ Владимира Бондаренко, «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» питерского режиссёра Евгения Зимина и «Свидригайлов» — работа заслуженного артиста РФ Адгура Кове.
Примечательно, что в «Свидригайлове», поставленном по знаменитому роману Достоевского «Преступление и наказание», впервые на сцене Молодёжного театра исполнил роль его художественный руководитель Владимир Бондаренко.
Помимо премьер, в июне и июле Волгоградский молодёжный театр будет показывать свои лучшие спектакли. Зрители увидят комедии «Чудики», «Любовь со взломом», «Мой век», «Ещё один Джексон моей жены», «Забавный случай», поставленные по русской классике «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (А. Чехов), «Записки сумасшедшего» (Н. Гоголь), «Банкрота» (А. Н. Островский), «Пиковую даму», драмы «Дальше будет новый день», «Прежде чем пропоёт петух», «Всё в саду».
К слову, театр продолжает заботиться об удобстве публики. Оплатить билеты в кассе теперь можно не только наличными, но и банковской картой. Кроме того, билеты продаются на сайте http://molod-theatre.ru в разделе «Афиша».
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