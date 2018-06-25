Бурятский театр оперы и балета открыл гастроли на Приморской сцене Мариинского театра

Открыл гастроли во Владивостоке художественный руководитель БГАТОиБ, народный артист России Юрий Лаптев : «Мы рады открыть наши гастроли в вашем великолепном, красивом, солнечном и иногда дождливом городе. Мы очень рады, что мы имеем возможность пройти такой экзамен, потому что все гастрольные туры, встреча с новой публикой — это в какой-то степени экзамен для труппы. Мы очень волнуемся, мы будет очень стараться и мы будем рады вашей оценке нашего творчества. Надеюсь, что эти гастроли положат начало традиции встреч с замечательной владивостокской публикой». Фото: пресс-служба БГАТОиБ

Большие гастроли БГАТОиБ проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли» и при поддержке Министерства культуры РФ , Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и Правительства Республики Бурятия. Артисты уже выступили в Хабаровске, представив публике 6 спектаклей и 2 концертных программы, и в Комсомольске-на-Амуре, где балетная труппа под руководством Морихиро Ивата выступила на сцене местного драматического театра. С 24 по 28 июня театр из Бурятии выступит на площадке одного из самых современных театров страны — Приморской сцене Мариинского театра. Будут показаны опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад», балет Людвига Минкуса “ Дон Кихот ”, балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» и вечер классического и японского балета.

Гастроли на Приморской сцене Мариинского театра станут обменными: зимой 2019 года артисты из Владивостока выступят в Улан-Удэ. По материалам пресс-службы БГАТОиБ