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Бурятский театр оперы и балета открыл гастроли на Приморской сцене Мариинского театра
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Бурятский театр оперы и балета открыл гастроли на Приморской сцене Мариинского театра 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Открыл гастроли во Владивостоке художественный руководитель БГАТОиБ, народный артист России Юрий Лаптев: «Мы рады открыть наши гастроли в вашем великолепном, красивом, солнечном и иногда дождливом городе. Мы очень рады, что мы имеем возможность пройти такой экзамен, потому что все гастрольные туры, встреча с новой публикой — это в какой-то степени экзамен для труппы. Мы очень волнуемся, мы будет очень стараться и мы будем рады вашей оценке нашего творчества. Надеюсь, что эти гастроли положат начало традиции встреч с замечательной владивостокской публикой». Фото: пресс-служба БГАТОиБ
Большие гастроли БГАТОиБ проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли» и при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и Правительства Республики Бурятия. Артисты уже выступили в Хабаровске, представив публике 6 спектаклей и 2 концертных программы, и в Комсомольске-на-Амуре, где балетная труппа под руководством Морихиро Ивата выступила на сцене местного драматического театра. С 24 по 28 июня театр из Бурятии выступит на площадке одного из самых современных театров страны — Приморской сцене Мариинского театра. Будут показаны опера Джузеппе Верди «Бал-маскарад», балет Людвига Минкуса “Дон Кихот”, балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» и вечер классического и японского балета.
Гастроли на Приморской сцене Мариинского театра станут обменными: зимой 2019 года артисты из Владивостока выступят в Улан-Удэ. По материалам пресс-службы БГАТОиБ
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