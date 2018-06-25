Понедельник в Ростове: будет красиво и жарко

На фестивале болельщиков на Театральной площади Ростова в понедельник, 25 июня, можно будет увидеть трансляции матчей, в том числе с участием сборной России, а также выступление трех коллективов и одного ди-джея. Программа мероприятий стартует в 15 часов, вот ее расписание:

15.00 — DJ Vndy Vndy 16.00 — Группа «Очень красивые» 17.00 — просмотр матчей Уругвай — Россия / Саудовская Аравия — Египет 19.00 — Группа «ЖАРА» 20.00 — BOGACHI 21.00 — просмотр матчей Иран — Португалия / Испания — Марокко

Программа в парке культуры и отдыха «Левобережный»: 10.00 — 11.00 Спортивная программа «Разминка» с Валерией Коноваленко

11.00–12.00 Творческий коллектив «Звезды Ростова» 12.00 — 17.00 Фоновая музыка и трансляция видеофильмов «О городе Ростове-на-Дону» 17.00 — 19.00 Вокальный ансамбль «Успех»

В переулке Соборном с 18 до 20 часов будет выступать МБУ ДО «ДШИ № 1».

Набережная реки Дон: 10.00 — 11.00 — Детские музыкальные школы и детские школы искусств г. Ростова-на-Дону

11.00 — 12.00 — Спортивная программа «Разминка» с Натальей Кулешовой

12.00 — 17.00 — Фоновая музыка и трансляция видеофильмов «О городе Ростове-на-Дону»

17.00 — 18.30 — Творческие коллективы: «Браво-ДГТУ» и «Регина»

18.30 — 19.30 — Вокальный ансамбль «Сиреневый дождь»

19.30 — 20.00 — Концертная программа «Звезды Ростова»

20.00 — 21.00 — Концертная программа Лейлы Бомберг

21.00 — 22.00 — Ди-джей

в 18 часов на площадке перед зданием Ростовского музыкального театра начнется концерт солистов по мотивам спектакля «Огни большого экрана».

На площадке перед Донской государственной публичной библиотекой на улице Пушкинской выступит Ростовский Академический симфонический оркестр Академический хор г. Новочеркасска.

В ростовском областном музее краеведения на ул. Большой Садовой, 79 пройдет цикл интерактивных мероприятий «Из истории донского футбола», «Все народы в гости к нам!», «Знакомьтесь — музей», «Олимпийские боги и герои в экспозиции музея».