Ещё
Олег Жуковский построит гигантский ковчег, чтобы спасти от апокалипсиса зрителей фестиваля на Алтае
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Олег Жуковский построит гигантский ковчег, чтобы спасти от апокалипсиса зрителей фестиваля на Алтае 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
С 19 по 21 июля в Чемальском районе Горного Алтая пройдёт VIII музыкальный фестиваль «ВОТЭТНО!». В этом году организаторы предлагают участникам совместно превратить главную сцену в огромный деревянный ковчег. Руководить процессом будет известный режиссёр, руководитель театра La Pushkin Олег Жуковский.
«Мы договорились в этом году с Олегом Жуковским, что он у нас участвует. Пока это идея архитектурных каких-то инсталляций с оформлением, со светом, с игрой, — рассказал НГС организатор фестиваля Юрий Романов. — Мы сделаем этно-ковчег. Это будет совместное творчество: в течение трёх дней мы будем собирать корабль. А по окончании фестиваля символически отправимся в путешествие».
По его словам, идея этно-ковчега состоит в том, что гости «возьмут с собой» самые лучшие качества и самые достойные предметы. «В нашей стране и вообще в мире идёт перестройка, смена старой формации. Мои друзья, которые занимаются такими вещами, говорят: апокалипсис уже происходит, — считает Романов. — Поэтому всё, что было когда-то сказано по поводу цифровых вещей и всех остальных, — оно уже здесь и сейчас».
На фестивале выступят более пятидесяти исполнителей из Новосибирска, Томска, Барнаула, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Билет на три дня фестиваля стоит 6000 рублей, на один — 2000 рублей, но есть и скидки, о которых можно узнать на сайте проекта. К примеру, тем, кто пришлёт свои воспоминания о прошлых фестивалях, организаторы обещают продать билет за полцены.
О том, на какие ещё интересные фестивали можно съездить из Новосибирска этим летом, читайте в подборке НГС.
ngs.ru: последние новости
Императорские подмостки Почта России выпустит открытки с рисунками новосибирцев Из любви и палок: в сквере возле оперного театра начали сооружать сердце из веток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты высмеяли сценический костюм Темниковой
Актёры, которых время сильно изменило4
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью7
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране2
Фильмы, которые запретили показывать в России
Видео
07:22
Фильмы, чуть не убившие Джеки Чана
Кино
03:44
Что вы не знали о премии «Оскар»
Кино
06:18
Фильмы, которые оказались лучше книг
Кино
Фильмы, которые запретили показывать в России
Кино
04:44
Парочки, закрутившие романы на съемках
Кино
02:38
5 причин посмотреть «8 подруг Оушена»
Кино
02:09
Вышел трейлер боевика «Расправа» с Брюсом Уиллисом
Кино
00:12
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу
ТВ Экономика
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение